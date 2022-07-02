شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على صحة البشرة أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح السفر السعادة والفرح، ولكن قد تؤثر الرحلة على الصحة الجسدية من خلال اضطرابات النوم وساعات الأكل الفردية والتعب.

يؤثر التلوث والتغيرات المناخية والجفاف وإجهاد المسافر على الجلد، بينما لا يمكنك تغيير الظروف التي تسافر فيها ، هناك عدة طرق لتولي مزيد من العناية بالبشرة وفقا لموقع " timesnownews".

شرب السوائل للاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية:

النافذة أثناء السفر، يميل الجلد إلى أن يصبح جافًا، لذا ، اشرب الكثير من الماء والمشروبات الخالية من الكافيين لزيادة مستويات الترطيب داخليًا، إذا كنت مسافرًا على متن طائرة، فمن المهم شرب الكثير من الماء للأيام التي تسبق السفر

إستخدم مرهم الشفاه:

السفر غالبا ما يسبب تشقق الشفاه التي تحدث بسبب الجفاف، استخدم مرطب الشفاه العلاجي دائمًا.

استخدام كريم واقي من الشمس:

من المهم وضع واقي من الشمس أثناء السفر لأن الأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن تخترق الجلد مسببة الضرر، حتى لو كنت في الداخل ، ضع كمية مناسبة من واقي الشمس الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس وخفيف الوزن، كما أنه يحمي من الشوائب وعلامات الشيخوخة.

احمل منتجات العناية بالبشرة:

ليس كل منتج تجميل يناسب الجميع، يعتمد الكثير على نوع بشرة الشخص، لذا تأكد دائمًا من حمل منتجات العناية بالبشرة أثناء السفر.

اغسل وجهك بشكل متكرر:

السفر في بيئات مختلفة يمكن أن يسبب الكثير من العرق وتراكم الأوساخ على الوجه، بينما يمكنك الحصول على تنظيف مفصل للوجه في وقت لاحق، اغسلي وجهك بغسول وجه جيد النوعية 3-4 مرات على الأقل في اليوم لتجنب ظهور حب الشباب وظهور الحبوب.