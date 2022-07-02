شكرا لقرائتكم خبر عن التقشير الكيميائي مقابل الجسدى.. تعرف على أنواع تقشير الجلد المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقشير هو عملية يتم فيها إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة من سطح الجلد، تزيل هذه العملية أيضًا جميع أنواع المواد غير الصحية من المسام التي تميل إلى التراكم والتي لا يستطيع المنظف العادي القيام بها، ويمكن للمرء القيام بهذه العملية في المنزل أو الحصول على صالون أو خدمات طبية أيضًا.

هناك نوعان مختلفان من تقشير الجلد وفقا لموقع " healthline"، تقشير كيميائي وتقشير جسدي.

في التقشير الكيميائي ، يتم استخدام مواد كيميائية مثل أحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي التي تساعد على تنظيف البشرةـ من ناحية أخرى ، هناك استخدام للتقشير الجسدي باستخدام مقشرات جسدية مثل الأملاح والمشمش والجوز على سبيل المثال لا الحصر.

مميزات التقشير الكيميائي:

تساعد الأحماض المختلفة المستخدمة في التقشير الكيميائي على تنظيف المسام وبالتالي فتح انسدادها وتقليل حجمها أيضًا، كما أنها تساعد في تجديد البشرة مما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد وكذلك تفتيح البشرة. المقشرات الكيميائية لا تلحق الضرر بحواجز الجلد وبالتالي تحمي البشرة من الحرارة والتلوث وعوامل أخرى.

سلبيات التقشير الكيميائي:

الأحماض ألفا هيدروكسي وأحماض بيتا هيدروكسي يمكن أن تكون مزعجة للغاية للجلد وقد لا تناسب الجميع، وقد تسبب المادة الكيميائية الحساسية والالتهابات لدى الأشخاص، ومن ثم يُنصح دائمًا بإجراء اختبار رقعة قبل وضعها على بشرتك، أيضًا ، الوقت الذي يستغرقه التقشير الكيميائي لإظهار النتائج أعلى من الوقت الذي يستغرقه التقشير الفيزيائي.

إيجابيات التقشير الجسدي:

في التقشير الجسدي، تحصل على نتائج فورية، يصبح سطح الجلد أملسًا مما يسهل عمل السيروم والمرطبات على الجلد، قد يكون التقشير الجسدي مفيدًا أيضًا عندما تكون في عجلة من أمرك وترغب في تنظيف بشرتك قبل الحدث لأنه يظهر نتائج فورية. هناك عدة أنواع من المقشرات المادية المتوفرة في السوق ويمكن للمستهلك اختيار النوع الذي يناسبه.

سلبيات التقشير الجسدي:

قد تؤدي المقشرات الفيزيائية إلى إتلاف حاجز الجلد وتجعل البشرة عرضة للتلف بسبب الحرارة والتلوث والعوامل البيئية الأخرى.