شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على مشاكل فى الأمعاء.. أبرزها الانتفاخ والغازات والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عندما تكون القناة الهضمية غير صحية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من أعراض الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة وآلام البطن والانتفاخ والغازات الزائدة والإمساك والإسهال ، يمكن أن تكون هذه الأعراض مدمرة للغاية للحياة اليومية ،سبب آخر لأهمية الحصول على أمعاء صحية هو أن القناة الهضمية مرتبطة بالعديد من أجهزة الجسم الأخرى. لهذا السبب ، يمكن أن تؤدي القناة الهضمية غير الصحية أيضًا إلى مشاكل فى وظيفة المناعة ، مشاكل الهرمونات مثل خمول الغدة الدرقية ، داء السكري، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



حرقة من المعدة حرقة من المعدة يمكن الشعور بالحموضة المعوية كإحساس حارق في الجزء العلوي من المعدة أو مجرد شعور بارتفاع الحمض إلى الصدر أو الحلق، يمكن أن يكون علامة على خروج الحمض الزائد من المعدة وتهيج المريء. الانتفاخ والغازات الانتفاخ والغازات الانتفاخ والغازات - الشعور بانتفاخ البطن أو امتلاء البطن بالهواء، في بعض الأحيان يقول الناس أنهم يشعرون أو يبدون حوامل، قد يكون هناك أيضًا تجشؤ زائد أو خروج غازات ،يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي ، أو حساسية الطعام ، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء. وظيفة الأمعاء المتغيرةتغير في وظيفة الأمعاء - يمكن أن يحدث على شكل إسهال ، أو إمساك أو أحياناً مجرد إحساس بأن التبرز "متوقف" . وظيفة الأمعاء المتغيرةتغير في وظيفة الأمعاء - يمكن أن يحدث على شكل إسهال ، أو إمساك أو أحياناً مجرد إحساس بأن التبرز "متوقف" .

غثيان

الغثيان أو القيء - يمكن أن يكون شيئًا يحدث كثيرًا ، مثل الغثيان بعد كل الوجبات ، أو نوبات متكررة من القيء كل بضعة أشهر، يمكن أن تحدث أيضًا مع عدوى مثل التسمم الغذائي ، أو نوروفيروس ، أو غيرها من حشرات المعدة.