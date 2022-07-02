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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على مشاكل فى الأمعاء.. أبرزها الانتفاخ والغازات والغثيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرقة من المعدة
يمكن الشعور بالحموضة المعوية كإحساس حارق في الجزء العلوي من المعدة أو مجرد شعور بارتفاع الحمض إلى الصدر أو الحلق، يمكن أن يكون علامة على خروج الحمض الزائد من المعدة وتهيج المريء.
الانتفاخ والغازات
الانتفاخ والغازات - الشعور بانتفاخ البطن أو امتلاء البطن بالهواء، في بعض الأحيان يقول الناس أنهم يشعرون أو يبدون حوامل، قد يكون هناك أيضًا تجشؤ زائد أو خروج غازات ،يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي ، أو حساسية الطعام ، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.
وظيفة الأمعاء المتغيرةتغير في وظيفة الأمعاء - يمكن أن يحدث على شكل إسهال ، أو إمساك أو أحياناً مجرد إحساس بأن التبرز "متوقف" .
الغثيان أو القيء - يمكن أن يكون شيئًا يحدث كثيرًا ، مثل الغثيان بعد كل الوجبات ، أو نوبات متكررة من القيء كل بضعة أشهر، يمكن أن تحدث أيضًا مع عدوى مثل التسمم الغذائي ، أو نوروفيروس ، أو غيرها من حشرات المعدة.
دم في البراز
عادةً ما يكون الدم في البراز ناتجًا عن شيء بسيط مثل الإمساك أو البواسير ، ولكن يمكن أن يكون أحيانًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل الورم أو القرحة ، لذلك يجب دائمًا تقييمه من قبل الطبيب.
راقب العلامات الأخرى للأمعاء غير الصحيةيمكن أن ترتبط مشاكل الجلد مثل الوردية والأكزيما والصدفية أحيانًا بمشاكل في صحة الأمعاء، يمكن أن تكون الطفح الجلدي الأخرى أيضًا علامة على أمراض الأمعاء المناعية مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون.