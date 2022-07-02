شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك عدى الـ 50.. اعرف الأعراض الصامتة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة ، ووفقًا للمعهد الوطني الأمريكى لشيخوخة ، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الإصابة بأمراض القلب التاجية (تسمى عادةً أمراض القلب) وفشل القلب أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا، وفى السطور القادمة سنوضح علامات أمراض القلب التي يجب أن يعرفها كبار السن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف يعاني العديد من كبار السن من التنميل والوخز في اليدين والقدمين أو قد يلاحظون أن أصابع اليدين والقدمين تزداد برودة، وعلى الرغم من أنها مألوفة ، فإن هذه الأعراض ليست نموذجية وتشير إلى تلف محتمل للشرايين والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين تراكم اللويحات داخل جدران الشرايين الذي يسبب تصلبًا وضيقًا. وعندما تضيق الأوعية الدموية ، لا تتلقى الأنسجة البعيدة في اليدين والقدمين كمية الدم الغنية بالأكسجين كما ينبغي، وقد يتجاهل كبار السن هذه الأعراض ويلبسون أكثر دفئًا ، ولكن يجب عليهم أيضًا التحدث مع طبيبهم حول صحة قلبهم.

كيف تؤثر أمراض القلب على كبار السن؟مع تقدم القلب في السن، يصبح خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو مرض الشريان التاجي، أكثر شيوعًا، خاصة عند البالغين فوق 65 عامًا، وتصبح أنسجة القلب الحساسة، خاصة البطين الأيسر، أكثر صلابة وضعفًا في كبار السن، تصبح التمارين أكثر أهمية مع تقدمنا في العمر لأنها يمكن أن تبطئ من تدهور أنسجة القلب وتحافظ على ارتفاع مستويات الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ضيق في الصدر

ألم الصدر هو أحد الأعراض المعروفة لأمراض القلب ، ولكن قد لا يهتم الكثير من كبار السن بالشعور بالضيق في الصدر، يمكن أن يحدث ضيق الصدر بسبب النشاط البدني أو الإجهاد العاطفي ، ولكنه يجب أن تكون مقلقة عندما تكون متكررة أو غير مصحوبة بالتمارين أو الإجهاد، تشمل الذبحة الصدرية ألمًا وضيقًا في الصدر، والذي يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض القلب المبكرة ، ولا ينبغي تجاهله.





تورم الساقالتورم في الساقين ، المعروف باسم الوذمة ، ناتج عن السوائل الزائدة المحتبسة في أنسجة الجسم ، السبب الرئيسي للوذمة هو خلل في مكان ما في نظام الأوعية الدموية ويمكن أن يشير إلى قصور القلب الاحتقاني.





ارتباك

يمكن أن يشير الارتباك إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ بسبب الشرايين السميكة أو الضعيفة أو انخفاض النتاج من القلب، في بعض الأحيان ، تتعطل عمليات التفكير دون أعراض أخرى لانخفاض الأكسجين ، مثل التنميل والوخز ، ولكن يمكن أن يحدث الارتباك أو الارتباك من تلقاء نفسه.