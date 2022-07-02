رجيم الجريب فروت لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

بيروت - نادين محمد - تعانين من الوزن الزائد وتريدين تخفيف الوزن؛ خوفاً من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات في الشتاء، لما لا تفكرين في الاعتماد على رجيم الجريب فروت، فهو يحظى بشعبية كبيرة لفقدان الوزن ويعمل على تقليل شهيتك، إليك خطة النظام الغذائي وفوائده.

نظام الجريب فروت هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يتيح لك تناول وجبات الطعام التي تشمل الجريب فروت المقترنة باللحوم والبيض وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة الغنية بالدهون الغذائية. عادة ما يتم اتباع نظام غذائي الجريب فروت لمدة 10 أو 12 يوماً، تليها فترة راحة لمدة يومين.

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يعد رجيم الجريب فروت رجيماً غذائياً صارماً يسمح بتناول السعرات الحرارية اليومية بأقل من 1000 سعرة حرارية.

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واحدة من فوائد نظام غذائي الجريب فروت هو أنك سوف تحصلين على نتائج إيجابية في غضون بضعة أيام.

أظهرت دراسة أن 91 مريضاً يعانون من السمنة المفرطة والذين أعطي لهم جريب فروت طازج أو عصير جريب فروت قد فقدوا كمية كبيرة من الوزن أيضاً، سيؤدي دمج الجريب فروت في نظامك الغذائي إلى تحسين صحتك العامة من خلال تعزيز نظام المناعة لديك، والوقاية من مرض السكري، وتعزيز صحة القلب، وتقليل مخاطر حصى الكلى، وما إلى ذلك.

الإفطار - بيضتان مسلوقتان وشريحتان وعصير الجريب فروت أو ثمرة من الجريب فروت

الغداء - سلطة + لحوم مشوية + ثمرة من الجريب فروت

العشاء - وجبة خفيفة قبل النوم مثل الزبادي + كوب من عصير الجريب فروت غير محلى