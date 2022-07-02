شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 5 أسباب تؤدى لارتفاع نسبة الكولسترول الضار LDL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول في الدم إلى حالات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، عادة ما نفكر في البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، على أنه يحمي إلى حد ما قلوبنا وأوعيتنا الدموية لأنه يمتص الكوليسترول ويعيده إلى الكبد، نميل إلى التفكير في الكوليسترول الضار ، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة ، كنوع رئيسي من الكوليسترول الذي نركز عليه ككوليسترول ضار محتمل لقلوبنا لأنه يتجمع في جدران الأوعية الدموية، وفى السطور القادمة سنوضح خمس علامات تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- تدخين السجائر: لا يرفع تدخين السجائر نسبة الكوليسترول الضار فقط ، بل يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الحميد حتى مع السجائر الإلكترونية، وأظهرت الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط أيضًا بالاختلافات في مستويات الكوليسترول.





2 -السمنة:يقول الخبراء إن السمنة وارتفاع الكوليسترول مرتبطان بشدة، يمكن أن يغير مستويات الكوليسترول لديك. يعرف معظمنا أن السمنة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تخفض أيضًا البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) الكولسترول.





3 -لديك ارتفاع في ضغط الدم:يميل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم إلى السير معًا، يساهم كلاهما في زيادة خطر إصابة شخص ما بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.





4-هل ارتفاع الكولسترول موجود في الأسرة؟فرط كوليسترول الدم العائلي هو حالة وراثية يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في سن مبكرة، يمكن أن يصاب الأشخاص في سن 18 بنوبة قلبية بسببها،هناك طرق مثبتة تمامًا للتحكم في ارتفاع الكوليسترول. وحتى إذا كان لديك تاريخ عائلي كبير ، يمكنك منع أمراض القلب، فإن الجمع بين الأدوية والنظام الغذائي الصحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 80٪.





5 - نظامك الغذائي غير صحى:النظام الغذائي غير الصحي المليء بالسكر واللحوم الحمراء والكربوهيدرات المصنعة بشكل مفرط والمخبوزات والأطعمة المقلية يعد أمرًا مروعًا لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين.