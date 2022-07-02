شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يزيد النوم مع تشغيل التليفزيون من خطر الموت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعتاد الكثير على تناول الطعام أمام شاشات التلفزيون ومن ثم الاستمرار في ذلك حتى نغفو أخيرًا، في بعض الأحيان، يتم تشغيل التلفزيون أثناء نومنا ثم نستيقظ في منتصف الليل أو في الصباح لإيقاف تشغيله.

قد نعتقد أن هذا روتين طبيعي - ومع ذلك ، فهو ليس طبيعيًا بما يكفي للصحة بشكل مثير للصدمة، وفقا لموقع " timesnownews " ربطت دراسة حديثة بين هذه العادة وزيادة خطر الموت المبكر.

كشفت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة نورث وسترن عن أن النوم مع الضوء الخفيف يمكن أن يؤثر الضوء المحيط على وظائف القلب إلى حد كبير، لهذا، درس الخبراء دور الضوء في ينام من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عامًا.

وفقًا للدراسة، فإن النوم بضوء خافت واحد فقط مثل جهاز التلفزيون يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب وسكر الدم أثناء النوم.

التعرض للضوء يمكن أن يزيد من مخاطر مرض السكري والسمنة لدى كل من الرجال والنساء، اكتشف الخبراء في الدراسة ذلك مقاومة الأنسولين يحدث في الصباح بعد نوم الناس في غرفة مضيئة.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما يفشل الجسم في الاستجابة للأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس لتحويل سكر الدم إلى جلوكوز واستخدامه كطاقة.

وخلص الخبراء كذلك إلى أن الأشخاص الذين ينامون في مستويات إضاءة عالية كانوا أكثر عرضة للنوم في وقت متأخر والاستيقاظ لاحقًا - فالذين ينامون في وقت متأخر يكونون أكثر عرضة للنوم.

اضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض القلب، لذلك يُنصح بتجنب التعرض للضوء تمامًا عند النوم، جرب وضع السرير بعيدًا عن مصادر الضوء أو النوافذ، واستخدم ستائر جيدة لحجبها وإبقاء الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدًا عن وقت النوم.