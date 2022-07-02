شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصيام المتقطع قد يصلح تلف الأعصاب بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الصيام المتقطع بفوائده في التحكم في الوزن، حيث يساعد الصيام لمدة 16 ساعة الكثير من الناس على استعادة لياقتهم البدنية ولكن هذا ليس كل شيء، اكتشف باحثون من إمبريال كوليدج لندن أن الصيام المتقطع قد يكون مفيدًا في إصلاح تلف الأعصاب الناجم عن أي من الأسباب.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nature ، أجرى الفريق بحثًا على الفئران لفهم تأثير الصيام المتقطع على الخلايا العصبية ، حيث يعمل الصيام كمحفز لزيادة إنتاج مستقلب يسمى 3-Indolepropionic acid (IPA) الذي يجدد الألياف العصبية لبدء الإشارات الكهروكيميائية والمساعدة في تلف الأعصاب.

عندما يكون هناك تلف في الأعصاب ، لا يمكن علاجه بالأدوية و / أو العلاجات البديلة خاصةً إذا كان مزمنًا، فأن الترميم الجراحي هو الحل الوحيد الممكن الذي لا يكون فعالاً في جميع الحالات، ومن أجل معرفة خيار التعافي المرتبط بنمط الحياة ، أجرى الباحثون هذه الدراسة لربط الصيام المتقطع بإصلاح تلف الأعصاب.

تم ربط طريقة الصيام هذه سابقًا بنمو الخلايا العصبية الجديدة وإصلاح الجروح مما جعل العلماء يأملون في تأثيرها الإيجابي المحتمل على شفاء تلف الأعصاب.

تفاصيل البحث

أخذ فريق البحث الفئران المصابة بتلف في العصب الوركي ثم قسموها إلى مجموعتين، تم وضع فئران المجموعة الأولى على صيام متقطع لمدة 30 يومًا بينما لم يكن لدى المجموعة الأخرى قيود غذائية، تم بعد ذلك تشغيل هذه الفئران وتتبع الباحثون تعافيها.

وجد أن التعافي من تلف الأعصاب كان أسرع بنسبة 50٪ تقريبًا في الفئران الصائمة من تلك التي لا توجد قيود على الإطلاق، وكانت إعادة نمو المحاور أو الألياف العصبية أكبر نسبيًا في مجموعة الفئران الأولى المسؤولة عن التعافي بشكل أسرع.

كيف يحدث هذا؟

أثناء الدراسة ، اكتشف الباحثون أن مستويات مستقلبات IPA كانت أعلى في الفئران بعد الصيام المتقطع مقارنة مع تلك التي لا توجد قيود على النظام الغذائي.، وتم العثور على هذه الآلية لتكون مسؤولة عن إصلاح تلف الأعصاب.

ومع ذلك ، ليس من الواضح كم من الوقت يجب أن يتبع المريض الصيام المتقطع، حيث لم تتم دراسة الإرشادات الخاصة بهذا الأمر لمساعدة الأشخاص على فهم الإجراء.