شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: من المرجح أن يكون لجدري القرود طفرات أكثر مما كان متوقعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر جدري القرود في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا على مدار العقود الماضية، لكنه لم يصيب الناس في البلدان غير الموبوءة، وقد أدى ذلك إلى إثارة قلق عالمي يطارد العلماء وهم يواصلون اكتشاف السلوك المتغير للفيروس.

في حين أن هناك دائمًا تهديد وجودي لما يمكن أن يحدث على المدى الطويل، فإن الارتفاع المفاجئ في هذه الحالات أثار قلق السلطات الصحية.

قال علماء سابقون إن جدرى القرود يتصرف بشكل مختلف عما كان عليه من قبل ، لكن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم سلوكه. تقرير جديد الآن ، قد يكون لجدري القرود طفرات أكثر مما توقع العلماء سابقًا.

جدري القرود لديه طفرات أكثر مما كان متوقعًا

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite "، تكهن باحثون في البرتغال أنه بالنظر إلى الزيادة في الحالات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، فإن فيروس جدري القرود قد يتطور بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقًا.

وفقًا للعلماء الذين استشهدت بهم تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن أحدث سلالة من جدري القرود تحتوي على ما يقرب من 50 اختلافًا وراثيًا من الفيروسات المماثلة التي كانت متداولة منذ عام 2018.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine ، اكتشفوا أن الفيروس لا يزال يتطور طوال فترة تفشي المرض الحالية، بما في ذلك عدد من التعديلات الدقيقة في الترميز الجيني ، والتغيرات الجينية الطفيفة ، وحذف الجينات.

أعلنت شبكة الصحة العالمية (WHN) أن التفشي الحالي لجدري القرود يُصنف الآن على أنه وباء بعد تسجيل 3417 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في 58 دولة مختلفة.

وفقًا للبيان ، ينتشر المرض بسرعة عبر عدة قارات ولن ينتهي دون استجابة دولية منسقة، وحذر من أن ملايين الأشخاص سيموتون وسيصاب عدد أكبر بالعمى أو بالشلل ما لم يتم اتخاذ خطوات لوقف الانتشار المستمر للمرض ، على الرغم من وجود معدلات وفاة أقل بكثير من معدلات الجدري، وفقًا لمنظمة الصحة ، فإن الهدف الرئيسي من إعلان جائحة جدري القرود هو حشد جهد عالمي لوقف الضرر واسع النطاق.

يأتي إعلان WHN قبل اجتماع منظمة الصحة العالمية ، حيث ستقرر السلطة الصحية كيفية تصنيف تفشي مرض جدري القرود.