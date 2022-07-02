شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. هل يتسبب فصل الصيف في الإجهاض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بعض الأشخاص أن يزداد تعرض الحامل للإجهاض خلال فصل الصيف، وحقيقة هذا الأمر سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "webmed" و"onlymyhealth".

نشرت دراسة حديثة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، وكشفت أن موجات الحر وتقلبات الطقس خلال فصل الصيف قد تعرض الحوامل لخطر الإجهاض، حيث تم مراقبة 6104 حامل لمدة 6 أشهر، وتبين أن معدل الإجهاض زاد بنسبة 44% في أواخر شهر أغسطس، بينما انخفض إلي 31% في شعر فبراير، ولذا ثبت أن ارتفاع درجات الحرارة للطقس تعد هي السبب في تعرضهن لخطر الإجهاض، كما أنه له تأثير سلبي علي صحة الحامل.

وحول ذلك قدم التقرير العديد من النصائح الصحية المهمة للحوامل خلال فصل الصيف، تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية خلال فترة الحمل، ومنها:

-الإكثار من تناول الماء تعد من أهم النصائح، لأنها تساهم في ترطيب الجسم والجسم، وتقليل فرص الإصابة بالجفاف.

-علي المرأة الحامل الإكثار من تناول الخضروات والفواكه فهي أطعمة غنية بالألياف والماء، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم علي ترطيب جسم الحامل خلال فصل الصيف.

-علي الحامل عدم التعرض بشل مباشر لأشعة الشمس، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضها للإصابة بالجفاف.