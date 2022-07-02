شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين "التهاب الكبد الوبائي الحاد" و"التهاب الكبد C"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد يعني أن لديك كبدًا ملتهبًا والسبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو فيروس التهاب الكبد C ، وإذا كان لديك فيروس التهاب الكبد C في دمك لمدة تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر ، فهذا يعني أن لديك التهاب الكبد "الحاد"، و بعد 6 أشهر ، يطلق عليه "مزمن". بدون تشخيص وعلاج ، ويمكن أن يبقى الكبد المزمن لسنوات عديدة ويؤدي إلى أعراض خطيرة مثل تلف الكبد، حسبما نشر موقع webmd

ينتشر الفيروس في أغلب الأحيان بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن ، ومن خلال الاتصال الجنسي، و يمكن أيضًا أن تحمل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان وإبر الوشم ونقل الفيروس إلى شخص مصاب.

أعراض التهاب الكبد c

في كثير من الأحيان ، لا توجد أي أعراض واضحة لالتهاب الكبد سي ، سواء كان حادًا أو مزمنًا. عندما تلاحظ الأعراض ، يمكن أن تشمل:

الحمى

القىء والغثيان

الشعور بالغثيان الطفيف ( أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا )

رغبة أقل في تناول الطعام

اصفرار الجلد وبياض العين (المعروف باسم اليرقان )

نظرًا لأن قلة الأعراض شائعة جدًا في البداية ، فقد تكون العلامة الأولى لالتهاب الكبد C المزمن ناتجة عن تندب الكبد ، والذي يسمى تليف الكبد ، والذي يحدث أحيانًا في مراحل متقدمة من التهاب الكبد . قد يتسبب تليف الكبد أيضًا في:

تورم من السوائل في بطنك

التفكير الضبابي ومشاكل الذاكرة

ألم في الجزء العلوي الأيسر من بطنك بسبب تضخم الطحال

الميل للنزيف بسهولة أكبر

تسمى الأوعية الدموية الشبيهة بالعنكبوت على جلدك الأورام الوعائية العنكبوتية

احمرار في راحة يديك

لاحظ أن أنواعًا أخرى من فيروسات التهاب الكبد - A و B و D و E - يمكن أن تسبب أيضًا التهاب الكبد وقد تؤدي إلى أعراض مختلفة.

تشخيص التهاب الكبد سي

بدون أي علامات واضحة ، يعد فحص الدم هو أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد سي. الاختبار هو نفسه سواء كانت حالتك حادة أو مزمنة.