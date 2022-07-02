شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهدئ من نزلات البرد أو الأنفلونزا لدى طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يكون سيلان الأنف هو أول علامة على الإصابة بنزلة برد - ويمكن أن يستمر هذا الصنبور المزعج لمدة أسبوعين، وعادة ما يبدأ المخاط نقيًا ويتحول إلى اللون الأصفر والغيوم بعد بضعة أيام، و يمكن أن تسبب الأنفلونزا سيلان الأنف أيضًا ، ولكن ليس كثيرًاولذلك جرب قطرات أنف الماء المالح لإبطاء التنقيط، حسبما نشر موقع webmd

والسعال أمر طبيعي عندما يكون هناك شيء ما ينزف في حلقك أو رئتيك، و عادة ما تختفي من تلقاء نفسها. ما لم يكن الأمر يبقي طفلك مستيقظًا في الليل ، أو يواجه صعوبة في التنفس ، أو أنه يزعجه حقًا ، فقد يكون من الأفضل تركه بمفرده، و قد تساعد المرطبات وأجهزة التبخير والبخار

وعليك أيضا ان تستمع إلى تنفس طفلك لمعرفة كيفية مساعدته على الشعور بالتحسن ، و العطس علامة على الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا ، و أصوات الصفير هي صفير، يمكن أن تكون من أعراض الربو أو نزلة برد في الصدر ، و إذا لاحظت أزيزًا أو صعوبة في التنفس أو صعوبة في الكلام أو تنفسًا سريعًا بشكل غير معتاد ، فاتصل بطبيبك على الفور.

وأحد أسباب التهاب الحلق هو تنقيط المخاط المزعج الذي يمر عبر مؤخرة حلق طفلك، والعلاجات المنزلية يمكن أن تجعلهم يشعرون بتحسن كبير ، وخاصة السوائل الدافئة أو الباردة.

ويمكن أن تسبب نزلات البرد والإنفلونزا لطفلك الصداع وآلامًا في الجسم. يمكن أن تجعل الإنفلونزا طفلك يشعر بالتهاب في كل مكان، و لتخفيف الألم ، أعطِ الطفل الأكبر من 6 أشهر إما إيبوبروفين أو أسيتامينوفين، و اسأل طبيبك عن الجرعة المناسبة لعمر طفلك وحجمه، و لا تعطِ طفلك الأسبرين إلا إذا قال طبيبك أنه لا بأس بذلك.

وعندما يتراكم السائل من نزلة برد أو إنفلونزا ، يمكن أن يسبب وجعًا خفيفًا في الأذن. قد يؤدي تغطية أذن طفلك بقطعة قماش دافئة ورطبة إلى تخفيف الألم. أو جرب إيبوبروفين أو أسيتامينوفين. راجع طبيبًا من أجل معرفة نوع تشخيص مرض طفلك وهل هو:

حُمى

ألم حاد

تصريف المياه

أو إذا كان طفلك أصغر من عامين مصابًا بألم في الأذنقد تحتاج عدوى الأذن إلى مضادات حيوية.