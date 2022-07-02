شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة الدماغية.. العادة الوحيدة التى يجب عليك التوقف عنها لتفادى المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية، مثل النوبة القلبية، واحدة من أكثر الأحداث الصحية الرهيبة، فعندما يتعطل إمداد الدماغ بالدم والأكسجين بسبب انسداد الشرايين أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ضغط دم مرتفع، ينتج عنه سكتة دماغية.

وفقا لموقع " timesnownews"، يعد النظام الغذائي أحد أهم عوامل الخطر القابلة للتعديل للحالة القاتلة، ومع ذلك ، هناك عادة واحدة يمكن أن تكون مفيدة في القضاء على المخاطر تمامًا.

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي متوازن ونظام التمرين المنتظم والامتناع عن التدخين يمكن أن يساعد في التخفيف من خطر السكتة الدماغية ومع ذلك، التقليل من الكحول أو إيقافها تمامًا يمكن أن يخدم الغرض أيضًا.

كيف يؤثر الكحول على مخاطر السكتة الدماغية؟

بحسب الخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، يمكن للكحول أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم محتواها العالي من السعرات الحرارية في زيادة الوزن بمرور الوقت - وبالتالي ، فإن الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ثلاثة أضعاف، لذلك ، يُنصح بعدم تجاوز الحد الآمن للكحول - ليس أكثر من مشروبين في اليوم.

ما هي أعراض السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة طارئة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية، إدراك الأعراض يمكن أن يساعد المرء على التأكد من المخاطر في الوقت المناسب.

العلامات الرئيسية للسكتة الدماغية هي: