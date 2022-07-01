شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشعور بالانفصال بعد الصدمة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشير الشعور العميق بالانفصال إلى وجود مخاطر عالية للإصابة باضطراب شديد بعد الصدمة، والقلق ، والألم الجسدي ، والاكتئاب ، والضعف الاجتماعي للأشخاص الذين عانوا من الصدمة ، وفقًا لـ النتائج من أكبر دراسة مستقبلية من نوعها.

الدراسة التي أجريت تحت إشراف باحثي مستشفى ماكلين وهي مستشفى للأمراض النفسية بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ونشرت نتائج البحث في مجلة "American Journal of Psychiatry".

قالت المؤلفة الرئيسية لورين إيه إم ليبوا ، حاصلة على درجة الدكتوراة ، ومديرة مركز الاضطرابات الانفصالية وأبحاث الصدمات في مستشفى ماكلين: "قد يساعد الانفصال شخصًا ما في التغلب على آثار الصدمة من خلال توفير مسافة نفسية من التجربة، ولكن بتكلفة عالية - غالبًا ما يرتبط الانفصال بأعراض نفسية أكثر حدة".

"على الرغم من ذلك، تظل أعراض الانفصام قيد الدراسة ولا يتم تشخيصها بسبب نقص نسبي في الفهم في الممارسة الطبية والسريرية."

لتقديم النتائج ، قامت الفريق بفحص المعلومات المستمدة من دراسة الفهم المتقدم للتسجيل بعد الصدمة (AURORA). تتعلق البيانات بـ 1،464 بالغًا تم علاجهم في 22 قسمًا مختلفًا للطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة والذين أبلغوا عما إذا كانوا قد عانوا من نوع حاد من الانفصال يسمى الاغتراب عن الواقع.

كما خضع 145 مريضا لتصوير الدماغ أثناء القيام بمهمة عاطفية، بعد ثلاثة أشهر، جمع الباحثون تقارير متابعة عن إجهاد ما بعد الصدمة والاكتئاب والألم وأعراض القلق والضعف الوظيفي.

وجد فريق البحث أن المرضى الذين أبلغوا عن تجربة الانفصال عن الواقع يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أعلى من الإجهاد اللاحق للصدمة، والقلق، والاكتئاب، والألم، والضعف الوظيفي في فترة المتابعة لمدة 3 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تنبأت كل من نتائج المسح المبلغ عنها ذاتيًا ونتائج تصوير الدماغ التي كانت تدل على الانفصال عن الواقع بأعراض ضغوط ما بعد الصدمة أسوأ في اختبار المتابعة.

تشير النتائج إلى أهمية فحص المرضى للأعراض المرتبطة بالانفصال بعد الصدمة لتحديد الأفراد المعرضين للخطر والذين يمكن أن يستفيدوا من التدخلات المبكرة.

اكتشف العلماء أن الغربة عن الواقع كانت مرتبطة بالنشاط المتغير في مناطق معينة من الدماغ تم اكتشافها من خلال تصوير الدماغ.