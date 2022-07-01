شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جينات توضح الاختلاف بين النساء والرجال في أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي مرض القلب والأوعية الدموية في أشكال عديدة ، من السكتات الدماغية إلى ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني إلى النوبات القلبية، ولذا يقترح بحث جديد أن هناك سببًا يجعل أحد الجنسين أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الآخر.

في الأشهر الأخيرة ، كان هناك مسار جديد للنقاش فيما يتعلق بأمراض القلب، لا تتمحور هذه المناقشة حول نوع معين من أمراض القلب ، بل تتمحور حول كيفية التغاضي عن مجموعات من المرضى.

أعرب العلماء عن قلقهم المتزايد بشأن كيفية التغاضي عن أمراض القلب لدى النساء ولماذا تزيد احتمالية إصابة النساء ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الرجال.

يقول باحثون من جامعة فلوريدا وفقا لموقع " express " إن سبب هذا الاختلاف بين الجنسين يعود إلى الجين الموجود في النساء ولكن ليس عند الرجال، ويعتقد العلماء أن وجود هذا الجين يفسر سبب إصابة النساء بأمراض القلب بطريقة مختلفة عن الرجال.

قالت الأستاذة بجامعة فلوريدا جينيفر دونجان ، إن العديد من الأعراض الحالية لأمراض القلب لا تعكس بدقة الاختلافات بين أمراض القلب لدى الذكور والإناث، والسبب في ذلك هو أنه عندما تم تطوير اختبارات أمراض القلب لأول مرة ، لم يعتبر العلماء أن كلا الجنسين قد يظهر عليهما أمراض القلب بطرق مختلفة.

وقال الدكتور دونجان: "بسبب هذا التفاوت ، فإن النساء أكثر عرضة من الرجال للإبلاغ عن أعراض أمراض القلب التي تظهر خارج القاعدة ، ويعانين من تأخر العلاج لأمراض القلب وحتى النوبات القلبية غير المشخصة.

"لأسباب لا تزال غير مؤكدة ، يمكن أن تعاني النساء من أمراض القلب بشكل مختلف عن الرجال، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة بين النساء والتي تحتاج إلى معالجة ".

فيما يتعلق بالجين المسؤول عن هذا التباين ، يعتقد البروفيسور دونجان أن الجين المسؤول هو RAP1GAP2.. ، وهو مرشح قوي للتأثيرات المرتبطة بالجنس على نتائج أمراض القلب عند النساء، ويُعتقد أن بعض علامات الحمض النووي في هذا الجين تدير نشاط الصفائح الدموية وخلايا الدم عديمة اللون التي تساعد على تجلط الدم، وهذا يمثل خطر الإصابة بنوبة قلبية ".

وأضاف البروفيسور دونجان أنه إذا كان الجين مفرط النشاط فإنه "يمكن أن يتسبب في استجابة الكثير من الصفائح الدموية للجلطة، مما قد يمنع تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب ويؤدي إلى نوبة قلبية".

بينما لم يثبت أن الجين RAP1GAP2 يؤدي إلى نتائج سيئة في القلب والأوعية الدموية لدى الرجال ، يُعتقد أنه قد يكون السبب في الإصابة بأمراض القلب لدى النساء.

يعتقد العماء أن الجينات قد تلعب دورًا في هذه الاختلافات: "هدفنا هو إيجاد العلامات الجينية الأكثر ارتباطًا بأمراض القلب."

كيفية تقليل مخاطر النوبات القلبية

تناول نظام غذائي متوازن من الفاكهة والخضروات جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تقليل استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين.