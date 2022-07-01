شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فقط الاكتئاب.. اضطرابات نفسية تعرضك للوفاة احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس فقط الاكتئاب كما هو شائع السبب الذي يقودك للرغبة في الوفاة عن طريق الانتحار، فقد أوضح التقرير المنشور عبر موقع "verywellmind"، العديد من الاضطرابات النفسية التي تقود الشخص لأعراض جسدية قد تتسبب في الوفاة، ومنها: -الاكتئاب:يعد من أكثر أنواع الاضطرابات النفسية شيوعا على مستوي العالم، ويعد من أخطرها، فعدم الرغبة في الحياة، وسيطرة التخلص منها عن طريق الانتحار تكون أبرز المشاكل التي يشعر بها الشخص المصاب بالاكتئاب، وأكدت بعض الأبحاث الطبية العلاقة بين الإصابة بالاكتئاب وزيادة الإصابة بأمراض القلب، والأوعية التي قد تتسبب في الوفاة المفاجئة، ولذا يجب الذهاب للطبيب النفسي لمعالجة الأمر. -الخوف أو الرهاب:الشعور بالخوف أو الرهاب يعد من الاضطرابات النفسية التي تعرض المصاب بالوفاة المفاجئة، بسبب سيطرة المشاعر السلبية علي الشخص، فعند الشعور بالخوف الشديد يتحفز الجهاز العصبي، ويقوم باطلاق أو إفراز هرمون الكورتيزول والأدرينالين، الذان يعملان علي ارتفاع معدل ضربات القلب، وهنا قد يتعرض بعض الأشخاص للوفاة. -الوسواس القهري:يعد من الاضطرابات النفسية الخطيرة، وتحدث نتيجة لتفكيرة الشخص في أشياء غير منطقية، وبالتالي يكون سلوك الشخص غير سوي، أي يتصرف بشكل قهري اتجاه بعض الأشياء وتكرارة نفس السلوك الغير منطقي، ونجد أن العديد من الأشخاص المصابون بالوسواس القهري يميلون للإنتحار.