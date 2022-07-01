شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يتسبب في انسداد تدفق الدم.. 7 أسباب لهذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزائدة الدودية هي عضو صغير يتصل بالأمعاء الغليظة، ويعد الذكور أكثر عرضة من الإناث للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية ، وهذه الميزة للذكور أكبر عند الرضع والأطفال الصغار منها في الأطفال في سن المدرسة.

تحدث مشكلة التهاب الزائدة الدودية وفقا لموقع " healthsite"، بسبب انسداد أو عدوى يمكن أن تصبح مؤلمة للغاية إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب، يمكن أن تتكاثر البكتيريا داخل الزائدة الدودية في حالة انسدادها، مما يؤدي إلى تكوين القيح والتورم.

يمكن أن يؤدي إلى ضغط مؤلم في البطن وهو أكثر انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، ويمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية أيضًا انسدادًا في تدفق الدم، وقد لوحظ أن هذه المشكلة تؤثر على ما يقرب من 5 إلى 9 أفراد من كل مائة شخص في مرحلة ما من حياتهم.

أنواع التهاب الزائدة الدودية يجب أن تعرفها

إذا تسربت البكتيريا إلى البطن ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة. بناءً على شدة الالتهاب ، يمكن تقسيم التهاب الزائدة الدودية إلى فئتين رئيسيتين.

التهابات الزائدة الدودية الحادة

يشير إلى حالة التهاب الزائدة الدودية الحادة والمفاجئة التي تتطلب عناية طبية فورية، إذا تُركت الزائدة الدودية دون مراقبة، يمكن أن تتمزق وتجعل حالة المريض أكثر خطورة.

التهاب الزائدة الدودية المزمن

حالات هذا النوع من التهاب الزائدة الدودية أقل نسبيًا والأعراض خفيفة ولكنها تقدمية، يصعب تشخيص هذا النوع من التهاب الزائدة الدودية حيث قد تختفي الأعراض قبل الظهور مرة أخرى على فترات زمنية مختلفة.

ما الذي يسبب التهاب الزائدة الدودية؟

على الرغم من أن السبب الدقيق لالتهاب الزائدة الدودية لا يزال غير معروف، يعتقد الخبراء أنه يتطور عندما يتم انسداد جزء من الزائدة الدودية أو انسدادها.

هذه الحالة شائعة في الغالب عند الذكور مقارنة بالإناث، ويلعب التاريخ العائلي للإصابة بالتهاب الزائدة الدودية دورًا رئيسيًا في زيادة عوامل الخطر. تشمل العوامل الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة ما يلي:

الديدان المعوية

الإصابات الجسدية المؤلمة

تراكم البراز المتصلب

الجريبات اللمفاوية المتضخمة

الأورام

عدوى الجهاز الهضمي

مرض التهاب الأمعاء

ماذا تفعل عندما يكون لديك التهاب الزائدة الدودية؟

في معظم الحالات، يجب إزالة الملحق، ومع ذلك ، في بعض الحالات النادرة ، قد يتحسن التهاب الزائدة الدودية الخفيف بالمضادات الحيوية وحدها. بناءً على نوع وشدة التهاب الزائدة الدودية ، قد يوصي الأطباء بخيارات العلاج التي تتضمن بشكل رئيسي المضادات الحيوية تليها الجراحة لإزالة الزائدة الدودية، يُعرف هذا باسم استئصال الزائدة الدودية.