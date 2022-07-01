شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أطفال الأمهات المحصنات أكثر أمانًا من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الباحثون أدلة إضافية على التلقيح ضد فيروس كورونا خلال الحمل يساعد في حماية الأطفال الصغار، وذلك وفقا لنتائج الدراسة المنشورة برعاية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مجلة New England Journal of Medicine.

ووفقا للدراسة، انخفض خطر دخول الأطفال إلى المستشفى بسبب كورونا بنسبة 80 % خلال موجة دلتا (1 يوليو - 18 ديسمبر 2021) وبنسبة 40 % خلال موجة أوميكرون (19 ديسمبر - 8 ديسمبر ، 2022).

قال المؤلف المشارك بريا كوتس، دكتوراه في الطب ، وطبيب الرعاية الحرجة في مستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو وأستاذ طب الأطفال المساعد في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرج، تعزز نتائجنا أهمية التطعيم ضد مرض كورونا أثناء الحمل لحماية النساء والنساء على حد سواء أطفال، من كورونا.

"على الرغم من أن الحماية كانت أقل خلال فترة أوميكرون، مقارنة بفترة دلتا، إلا أنه حتى التقليل المعتدل للمخاطر أمر مهم، لأن لقاحات كورونا من غير المرجح أن تكون متاحة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في المستقبل المنظور".

اشتملت الدراسة على أطفال تقل أعمارهم عن 6 أشهر تم قبولهم في 30 مستشفى للأطفال في 22 ولاية من 1 يوليو 2021 إلى 8 مارس 2022.

وجد الدكتور كوتس وزملاؤه أن معظم الأطفال (90 %) الذين احتاجوا للعناية المركزة بسبب عدوى كورونا ولدوا لأمهات لم يتم تطعيمهن أثناء الحمل.

يتعرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر لخطر كبير للإصابة بمضاعفات كورونا، بما في ذلك الفشل التنفسي الحاد أو الوفاة ويمثلون نسبة عالية بشكل غير متناسب من دخول المستشفى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات.

تضمنت هذه الدراسة بيانات عن 537 طفلًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا ومن بين هؤلاء، تم إدخال 21 % إلى وحدة العناية المركزة، واحتاج 12 % إلى تهوية ميكانيكية، أو مساعدة إضافية في الحصول على ما يكفي من الأكسجين في الجسم، أو الحقن الناشط في الأوعية.

توفي طفلان بسبب كورونا واحتاج اثنان إلى دعم متقدم للحياة يساعد الجسم على الحصول على ما يكفي من الأكسجين؛ لم يتم تطعيم أمهات هؤلاء الأطفال.

وجد الباحثون أيضًا أن فعالية لقاح كورونا للأم والأطفال كانت أعلى بين النساء اللائي تم تطعيمهن بعد 20 أسبوعًا من الحمل، مقابل في وقت مبكر من الحمل.

عند النظر في توقيت تلقيح فيروس كورونا المستجد أثناء الحمل، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) والمنظمات الطبية المهنية، مثل الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد وجمعية طب الأم والجنين، بالتطعيم ضد كورونا في أقرب وقت ممكن وفي أي وقت.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) النساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل أو قد يحملن في المستقبل بالتطعيم والبقاء على اطلاع على لقاحات COVID-19 الخاصة بهن.