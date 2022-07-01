بيروت - نادين محمد - اردت تشارك تجربتي الناجحة مع رجيم شوربة الشمندر للتخسيس السريع لأنها ساعدتني على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. وهو يعتبر من الحميات التي تعمل على تنقية الجسم من الاوساخ وعلى اذابة الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة وخصوصاً البطن والظهر والارداف والفخذين والذراعين وحتى الذقن. ولم تساعدني تجربتي مع رجيم شوربة الشمندر على تخسيس الوزن فقط بل انها جعلتني اشعر بالكثير من الارتياح ومكنتني من استعادة الثقة بنفسي.

طريقة عمل شوربة الشمندر

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تعتبر تجربتي مع رجيم شوربة الشمندر للتخسيس من التجارب سهلة التطبيق. فلم اجد صعوبة في اتباعها. وقبل هذا تعلمت كيفية تحضير هذه الشوربة.

المقادير



نصف ليتر من الماء

مرق دجاج يحتوي على 200 غ من سفائن الدجاج الخالية من الدهون، حبة بصل واحدة، حبتا طماطم، 3 اغصان كرفس، بضع حبات من الجزر، حبات ثوم، القليل من الفلفل الحلو والملح

حبتان من الشمندر متوسطتا الحجم

ملعقتان وسط من خل التفاح

ملعقة طعام من عصير الليمون

رشة ملح

القليل من الكراث

الطريقة



من اجل تحضير الوصفة قمت بهذه الخطوات السهلة والتي يمكنني تشاركها مع الجميع.

1 تقشير حبتي الشمندر وسلقهما في الماء حتى تصبحا طريتين.

2 تركهما تبردان ووضع خليط مرق الدجاج على النار حتى يصبح دافئاً.

3 تقطيع الشمندر الى مكعبات صغيرة واضافتها الى المرق مع خل التفاح وعصير الليمون والكراث.

4 خفق المكونات جيداً حتى تتحول إلى مزيج منسجم وناعم. وعرفت انه يمكن ان تضاف الى الوصفة جبنة بنسبة 20% دسم حسب الذوق.

5 رش القليل من الفلفل والملح.

برنامج الرجيم

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اتبعت هذا الرجيم لمدة 10 ايام وخلالها حرصت على شرب الكثير من الماء خلال النهار وامتنعت عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون وعلى السكر. كما مارست التمارين الرياضية وخصوصاً المشي لمدة ساعة واحدة 4 مرات اسبوعياً. كذلك التزمت بهذا البرنامج.

الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، حبة فاكهة موسمية مثل التفاح او البرتقال او الكيوي او غيرها.

الغداء والعشاء. طبق من شوربة الشمندر وقطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المشوي من دون ملح. وبعد الانتهاء من الرجيم لاحظت انني خسرت 3 كيلوغرامات من الوزن الزائد. واذكر بأنه يمكن تكرار الحمية مرة كل شهرين.

فوائد الرجيم

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قبل ان اقرر بدء تجربتي الناجحة مع رجيم شوربة الشمندر سألت اختصاصية التغذية عن فوائد المكونات وقدمت لي بعض الاجابات المهمة. لكنها نبهتني الى ضرورة شرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة.

الشمندر



يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تعمل على حماية الجسم من الالتهابات. كما ان تناوله يعزز الدورة الدموية ويعمل على تحسين عملية المرور المعوي. وهو غني بالفيتامينات A وK وB2 وB9 إضافة الى الزنك والحديد والمغنيزيوم.

خل التفاح

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يساعد على خسارة الوزن وعلى خفض مستوى الكوليسترول الضار. ولهذا من المفيد اضافته بين الحين والآخر الى مختلف الاطباق والوصفات من دون المبالغة في ذلك.

الليمون



يحتوي على البوليفينولات التي تساهم في نسف الدهون الموجودة في الجسم وفي الحد من زيادة الوزن. ورغم هذا ينصح بعدم تناوله في حال المعاناة من حرقة المعدة والقرحة منعاً لحدوث اي اعراض جانبية مزعجة.

الدجاج

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يساهم تناول البروتين الحيواني في تعزيز الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار. وهذا ما ظهر فعلاً من خلال تجربتي الناجحة مع رجشم شوربة الشمندر.