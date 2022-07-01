شكرا لقرائتكم خبر عن المحليات الصناعية.. هل يمكنها أن تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف بدائل السكر الاصطناعي بالمُحليات الصناعية، ومع ذلك ، يمكن أن تتولد من مركبات طبيعية مثل النباتات أو السكر، وتسمى المحليات الصناعية أيضًا "المُحليات القوية" لأنها أحلى بمئات المرات من السكر.

المحليات الصناعية هي بدائل جذابة للسكر لأنها لا تساهم تقريبًا بالسعرات الحرارية في نظامك الغذائي، علاوة على ذلك ، مقارنة بكمية السكر المستخدمة عمومًا للحلاوة ، فأنت تحتاج فقط إلى جزء صغير من المُحلي الصناعي.

يبدو أن المحليات الصناعية تتداخل مع قدرة الجسم على قياس السعرات الحرارية ، لذلك قد تعزز الأطعمة والمشروبات التي تعتمد على الحمية زيادة الوزن بدلاً من الخسارة، بالإضافة إلى ذلك ، قد تزيد هذه المحليات من مخاطر المشكلات الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ما هي المحليات الصناعية؟

وفقا لموقع " verywellhealth " توجد المحليات الصناعية عادة في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الحلويات والمخبوزات، ولا يعني عدم احتواء المُحلي الصناعي على سعرات حرارية أن الطعام يحتوي على سعرات حرارية من الكربوهيدرات.

تتسبب النظم الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات في أن ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين، وهو هرمون حيوي ضروري لتزويد الخلايا بالطاقة، أكثر من البروتينات أو الدهون الصحية أو الكربوهيدرات المعقدة مثل الخضار، يتم تحويل الطاقة الزائدة من السكر والنشويات إلى دهون وكوليسترول ، على الرغم من أن الأنسولين ضروري لتوصيل الطاقة إلى الخلايا.

كيف تؤثر المحليات الصناعية على جسمك؟

عندما تأكل طعامًا تم تحليه صناعيًا، يزداد جوعك للحلويات والمواد الكربوهيدراتية، وتأكل المزيد من هذه الأطعمة نتيجة لذلك، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت لا تمارس الرياضة لحرق السعرات الحرارية من الحلويات والكربوهيدرات ، فسيتم تخزينها على شكل دهون، وبالتالي ، فإن تناول المزيد منها يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

ثبت أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية بانتظام أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة من أولئك الذين لا يشربون المشروبات الغازية على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن شاربي صودا الدايت لديهم أيضًا فرص أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ، وهي مجموعة من الأعراض التي تعرض الأشخاص لخطر هذه الاضطرابات ، مقارنة بالأشخاص الذين يتجنبون النظام الغذائي أو المشروبات الغازية العادية.

ومع ذلك ، يبدو أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية والذين يشربون المشروبات الغازية العادية معرضون لخطر مماثل لهذه الآثار الصحية.