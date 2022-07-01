شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوي.. كيف تمنع عدوى الرئة من أن تزداد سوءًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو التهاب رئوي حاد يصيب الرئتين ويتلف كليهما جزئيًا أو كليًا، وهو ناتج عن فيروسات أو بكتيريا تؤدي إلى انتفاخ الشعب الهوائية.

وفقا لموقع " healthsite"، يتميز الالتهاب الرئوي بالحالة التي تمتلئ فيها الأكياس الهوائية بالمخاط والسوائل الأخرى، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يتم تشخيص ما يقرب من مليون شخص بالالتهاب الرئوي كل عام.

علامات الالتهاب الرئوي

هناك بعض العلامات والأعراض الدقيقة التي يظهرها جسمك عندما يزداد الالتهاب الرئوي أو عدوى الرئة سوءًا. بعض هذه تشمل:

صعوبة في التنفس

تغير في لون الجلد (بالقرب من الشفاه وأطراف الأصابع)

آلام الصدر المزمنة

حمى شديدة

السعال مع المخاط

كيف تمنع الإصابة بعدوى الرئة من التدهور؟امنح جسدك الراحة المناسبة

من خلال منح جسمك القدر المناسب من الراحة، فإنك تتركه يحارب العدوى، كما أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يجعلك متعبًا وتعاني من التعب الشديد، لذلك فإن النوم وإعطاء جسمك بعض الراحة سيساعدك في عملية الشفاء أو يوقف انتشار العدوى.

لا تدع جسمك يصاب بالجفاف

يعد الحفاظ على رطوبة جسمك بشكل صحيح خطوة مهمة أخرى يمكنك اتخاذها عند محاولة التعامل مع عدوى الرئة، تأكد من إضافة الكثير من السوائل إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكنك الحصول على ماء جوز الهند وماء أملاح الإماهة الفموية أيضًا.

يمكن للتدخين أن يزيد الأمر سوءًا

نعلم جميعًا كيف يؤثر التدخين على الرئتين، هذه ليست معلومات جديدة. ومع ذلك ، من المهم أيضًا تجنب التدخين السلبي أو غير المباشر عندما تحاول مكافحة عدوى الرئة.

تناول الأطعمة الصحية

خطوة أخرى مهمة في مكافحة عدوى الرئة هي تناول طعام جيد. بالطعام الجيد ، نعني تناول الطعام الصحي. قم بتضمين المزيد من مصادر الخضر (الخس ، والسبانخ ، والبروكلي ، إلخ) ، وتناول أطعمة أقل حارة وأقل دهنية وتجنب الوجبات السريعة لأن رئتيك ضعيفة في هذه المرحلة وتتطلب أطعمة مغذية لمحاربة العدوى.