فوائد مذهلة لحرير الذرة

بيروت - نادين محمد - تعتبر الذرة خياراً شائعاً للوجبات الخفيفة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لمحتواها من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة بجانب بعض العناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات B2 و C و K فيما يلي فوائد الذرة الصفراء لصحتك.

1. تعالج التهابات المسالك البولية

تعمل الذرة كمضاد للالتهابات خاصة التهاب المسالك البولية والمثانة، ويساعد تناول الذرة على إدرار البول مما يقلل من خطر تراكم البكتيريا في المسالك البولية، كما أنها مدر جيد للبول يساعد على التخلص من المياه الزائدة، وبالتالي تقليل المضاعفات المتعلقة باحتباس الماء.

2.التخلص من حصوات الكلى

تتكون حصوات الكلى من رواسب متبلورة صغيرة يمكن أن تسبب الألم والانزعاج، ويمكن لتناول كوب من مغلي حريرة الذرة على زيادة تدفق البول وتقليل فرص تكوين الرواسب في الكلى، التي قد تؤدي في النهاية إلى تكوين حصوات الكلى.

3. يسهل تخثر الدم

تكمن فائدة الذرة في تسهيل تخثر الدم، فهي تحتوي على فيتامين ك الذي يساعد في عملية تخثر الدم.

4. خفض ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص في الوقت الحاضر من ارتفاع ضغط الدم، يمكنهم تناول شاي حرير الذرة لتقليل ارتفاع ضغط الدم والتغلب في الوقت نفسه على الآثار الضارة لأدوية ضغط الدم التي تصرف بدون وصفة طبية.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

قد يساعد تناول شاي حرير الذرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم، فقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الكثير من الأمراض مثل السكتة الدماغية، ومشاكل الكلى والسكري.



6. خصائصه المضادة للالتهابات

يُعرف حرير الذرة بخصائصه المضادة للالتهابات، فيمكن استخدامه لتقليل الألم الناجم عن الأمراض الالتهابية مثل النقرس والتهاب المفاصل.

7. محاربة الكوليسترول

يؤدي الكوليسترول في مجرى الدم إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة على المدى الطويل، فقد أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة جيلين في الصين أن استهلاك حرير الذرة يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

8. مصدر لـ فيتامين ج

يحتوي حرير الذرة على فيتامين سي، وهو مثالي لتعزيز المناعة. كما أنه يلعب دوراً محورياً في تنظيم عدد لا يحصى من الوظائف في جسم الإنسان.

9. محاربة السمنة

يعاني البعض من زيادة الوزن بسبب زيادة احتباس الماء وتراكم السموم في الجسم، ويساعد تناول شاي حرير الذرة في التخلص من الماء الزائد، يمكن تناول هذا الشاي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم للحصول على فوائده الصحية.

10. الشفاء من الوذمة

تحدث الوذمة عندما يفشل القلب في العمل، وهذا يؤدي إلى ضعف الكلى وتخزين السوائل في الركبتين والرئتين. وفقاً للدراسات، فإن تناول شاي حريرة الذرة قد يساعد في التعافي من الوذمة الرئوية.

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