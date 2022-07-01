شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوع وضعها فى الميكروويف.. قد تصبح سامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميكروويف من أفضل أدوات التكنولوجيا الحديثة، والتى يمكن أن تحول الطعام من البرودة إلى الحرارة في غضون ثوانٍ، فهي تقلل من وقت الطهي، وتسرع من وقت التحضير، وتجعل مهمة الطهي المنزلي أسهل، لكن ليس كل شيء في الثلاجة يجب أن يدخل في الميكروويف، حيث يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات إطلاق السموم أو الاحتراق أو الذوبان أو حتى الانفجار إذا تم وضعها في الميكروويف لأقل من دقيقة وقد يتحول البعض إلى مواد سامة، بحسب ما نشر موقع "real simple".

لا تضع هذه الأطعمة في الميكروويفالفلفل الحار

يحتوي الفلفل الأحمر الحار أو البرتقالي أو الأخضر على مركب يسمى الكابسيسين، وعندما يتم تسخين الفلفل ، وخاصة الأنواع شديدة الحرارة ، يتبخر الكابسيسين في الهواء المغلق في الميكروويف ويعرضك فتح باب الميكروويف لأبخرة يمكن أن تهيج وتحرق رئتيك وحلقك وعينيك وأنفك.

البيض المسلوق

ادخال البيض إلى الميكروويف لمدة 15 ثانية قد يحدث إنفجاراً داخل الميكروويف، والأفضل أن تقوم بتقشير البيض قبل وضعه بالميكروويف.

إذا كنت ترغب في تسخين البيض للحصول على سلطة أو وجبة خفيفة أو قطعة خبز محمصة، يمكنك تقطيع واحد إلى أرباع وتسخينه برفق في الميكروويف.

كوب ماء

إن تسخين الماء من أجل الشاي في الميكروويف أسرع بكثير من انتظار غلاية الماء حتى الغليان، لكن توفير الوقت قد يكلفك غالياً يمكن أن يصبح الماء الذي يتم تسخينه بمفرده في الميكروويف شديد السخونة بسرعة وهذا يعني أنه على الرغم من عدم وجود فقاعات، إلا أن تراكم البخار من الماء يمكن أن يتسبب في انفجار.

والأفضل أن تستخدم الغلاية الكهربائية لغلي الماء بدلاً من الميكروويف.

العنب

يصبح العنب شديد السخونة في الميكروويف ، ويتحول اللب السكري بسرعة إلى بلازما ذائبة يمكن أن تنفجر في الميكروويف.

البطاطس المتبقية

لا يزال بإمكانك طهي البطاطس في الميكروويف بسرعة، ولكن عليك اتخاذ خطوات لمنعها من أن تصبح خطرة إذا قررت إعادة تسخينها لاحقًا.

غالبًا ما تحتوي البطاطس على بكتيريا Clostridium botulinum ، وهي بكتيريا التسمم الغذائي عندما يتم طهي البطاطس ولا يتم تخزينها على الفور في الثلاجة ، يمكن أن تتكاثر جراثيم البكتيريا.

لن يقتل طهي البطاطس في الميكروويف البكتيريا أيضًا، لذلك قد تتسبب حبات البطاطس في اليوم الثاني في حدوث اضطراب في المعدة.

طريقة التسخين الصحيحة: انقل البطاطس المطبوخة التي لن تؤكل في الثلاجة بأسرع ما يمكن.

اللحوم المصنعة

يجب طهي السجق واللحوم المصنعة على البوتاجاز أو في الفرن أولاً ، وليس في الميكروويف. ذلك لأن تسخين منتجات اللحوم المصنعة هذه يؤدي إلى تشكيل منتجات أكسدة الكوليسترول (COPs) وتم ربط COPs بأمراض القلب التاجية.

تشير الأبحاث إلى أن هذا قد يكون مرتبطًا أيضًا بالالتهاب وتراكم الترسبات في الشرايين والمزيد من الحالات الصحية.