شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من حموضة المعدة أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر
- تناولى من 5 إلى 6 وجبات في اليوم، أي يتم تقسيمهم علي مدار اليوم، لأن تناول وجبات كبيرة تعرض الجهاز الهضمي للضغط، مما يعرض الحامل للشعور بالحموضة، وتزيد من الإصابة بعسر الهضم.
- من أهم النصائح للتخلص من الحموضة خلال فترة الحمل هي تناول الطعام ببطء، فهذه النصيحة تساهم بشكل كبير في تقليل كميات الطعام المتناول، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بحموضة المعدة.
- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن تناول الأكل والنوم يزيد من فرص ارتداد حمض المعدة إلى المريء ويزيد من الشعور بالحموضة.
- يجب علي الحامل ارتداء الملابس الواسعة، لأن الملابس الضيقة تتسبب في زيادة الشعور بالحموضة نتيجة للضغط على البطن، مما يتسبب في حمض المعدة بالاتجاع إلي المريء.
- على الحامل تناول حفنة من اللوز مع كوب الحليب بعد الوجبات، والسبب تحييد حمض المعدة ويقلل من فرص الإصابة بالحموضة.