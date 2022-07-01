رجيم البر أو رجيم التخييم لخسارة 3 كيلو في 12 يوماً 

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم البر او رجيم التخييم من انواع الحميات المناسبة لفصل الصيف. ومن الممكن تطبيقه تحديداً في ايام الاجازات. فمن المعروف ان العطلات تشكل فرصة لتناول مختلف انواع المأكولات وحتى غير الصحية منها. وهذا ما يسبب اكتساب الكثير من الاشخاص الوزن الزائد. ولمنع هذا من المفيد اتباع برنامج غذائي لمدة 12 يوماً يحتوي على كل المكونات الغذائية التي يحتاج اليها الجسم ولا يؤدي الى تراكم الدهون الضارة في مناطق مختلفة منه.

رجيم البر او التخييم



ليس من الصعب تطبيق برنامج رجيم البر او التخييم. وهو يقوم على اتباع عدد من القواعد الاساسية وابرزها تناول المشروبات التي تساعد على تخليص الجسم من السموم. فقد اشارت دراسة اجريت في الكلية الوطنية لطب اعتلال الاعصاب في بورتلاند في اوريغون في الولايات المتحدة الاميركية الى ان هذا النوع من المشروبات يعود على الصحة عموماً بالكثير من الفوائد.

لذا من المفيد تناول الماء مع بضع نقاط من عير الليمون، الماء مع قطع الخيار واوراق النعناع، الشاي الاخضر من دون سكر، عصير الخضار الطبيعي، خلاصات نباتية خالية من السكر.

برنامج رجيم البر او التخييم



من اجل اتباع رجيم البر او التخييم، يجب تطبيق هذا البرنامج اليومي، علماً انه يمكن استبدال بعض انواع المأكولات والاصناف بأخرى مماثلة صحية.

الفطور

كوب من مشروب ساخن مثل القهوة او الشاي او الخلاصات النباتية الخالية من السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة او مقلية، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، حبة فاكهة موسمية.

الغداء

طبق من السلطة المشكلة مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي في الفرن، طبق من الخضار المشوية، 70 غ من الخبز او 100 غ من الارز الكامل، حبة فاكهة موسمية.

وجبة خفيفة

قبضة من المكسرات النيئة غير المملحة، شرحات خضار، او طبق من سلطة الفاكهة.

العشاء

طبق من شوربة الخضار المحضرة من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

قواعد رجيم التخييم



ومن اجل تحقيق الهدف من خلال تطبيق برنامج رجيم البر او رجيم التخييم، يوصي الخبراء بضرورة الحرص على اتباع هذه القواعد الاساسية.

-من الافضل الا تزيد كمية الزيت التي يتم تناولها يومياً عن ملعقة طعام واحدة. ومن المهم استبعاد الزيوت المصنعة.

- كذلك يجب الاعتدال في استهلاك الملح منعاً للمعاناة من مشكلة احتباس الماء في الجسم.

- وفي موازاة ذلك من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً.

- والقاعدة الاكثر اهمية والتي يجب تطبيقها خلال اتباع برنامج رجيم البر او رجيم التخييم هي الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة او السكر الصناعي. والى جانب ذلك ينصح بالقيام بالتمارين الرياضية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية وعلى بناء الكتلة العضلية وتعزيز عملية الايض. ولهذه الغاية يمكن المشي لمدة ساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً، او ممارسة تمرين ركوب الدراجة الهوائية.



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