شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الصحيحة لطهي البطاطس لتسهيل هضمها وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبر الباحثون تقنية تساعد في جعل أجسامنا تهضم نشا البطاطس ببطء وبالتالي لا تزعج مستويات السكر في الدم أو تخاطر بعملية فقدان الوزن، لذلك يمكنك طهى البطاطس بالطرق الصحيحة دون القلق بشأن الوزن، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

تقنية بسيطة لطهي البطاطس بالطريقة الصحيحة

تُسلق البطاطس وتُبرد وتُجمد لأنها تقلل من نسبة السكر في البطاطس بشكل كبير مما يجعلها صحية ومغذية أكثر.

اسلق البطاطس في 28 جرام من الخل الأبيض المخفف كما هو الحال مع هذه العملية يتم تقليل 30-40 ٪ من مستويات السكر في الدم.

يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الليمون بدلاً من الخل ولكن تذكر أن الخل أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الدهون فى الجهاز الهضمي.

حتى الأطباء ينصحون مرضى السكري باستخدام الخل في نظامهم الغذائي لأنه يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

طرق أخرى لتقليل عملية تكوين النشا في البطاطس

1- قطّع البطاطس إلى مكعبات وضعها في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة، ثم برّدها قليلًا ثم قم بطهيها مما يخفض مؤشر نسبة السكر في الدم ويكون أكثر قابلية للهضم.

2. طهي البطاطس عن طريق سلقها أو طهيها بالبخار أو وضعها في الميكروويف دون إضافة مكونات أخرى سيضمن تحضير البطاطس بهذه الطريقة أنها منخفضة جدًا في الملح والسكر والدهون.

3- هناك طريقة أخرى لطهي البطاطس بالطريقة الصحية وهي طهيها بقشرتها مما يوفر الألياف للجسم.

4- إن تناول حصتين من البروكلي المطبوخ مع حصة واحدة من البطاطس المهروسة يقلل بشكل كبير من مؤشر نسبة السكر في الدم.

إبطاء عملية إطلاق النشا من البطاطس

اكتشف فريق من محبي البطاطس إنزيمين مهمين في أمعائنا الدقيقة يطلقان الجلوكوز ببطء من البطاطس.

عادةً ما تتحرك هذه الإنزيمات بشكل أسرع ، حيث يتحلل النشا الموجود في البطاطس سريعًا بفعل الإنزيمات ويتحول إلى جلوكوز بسرعة. إذا كان النشا في البطاطس يتحلل ببطء، فإن عملية الهضم تتباطأ وبالتالي تمنع الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم.

إذا كان النشا يتحلل ببطء ، فإن البطاطس لا يمكن أن تكون ضارة لمرضى السكر أو تفسد عملية إنقاص الوزن لدينا.