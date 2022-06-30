شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على جهازك الهضمى وحسن مزاجك.. اعرف فوائد الزبادى والشيكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإيقاع السريع لليوم وعادات الحياة قد تتسبب في بعض التوتر والقلق، مما يتطلب دائما البحث عن طرق تحسين المزاج والهدوء، وهو الأمر الذى يتحقق من خلال بعض الأطعمة..

وربطت دراسة حديثة نشرتها صحيفة ديلي ميل بين تحسين المزاج السيئ "المود" والأطعمة، لافتة إلى أن الشيكولاتة والزبادى وسمك السلمون، أطعمة تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وهو نوضحه في السطور التالية:



الشيكولاتة الشيكولاتة

يساعد محتوى الكاكاو في الشيكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية، وهو أكثر فائدة من الشيكولاتة المضاف لها الحليب، حيث تحتوي الشيكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.



السلمون السلمون

يحتوي السلمون على كمية كبيرة من فيتامين "D" بشكل طبيعي، ويتسبب بنسبة كبيرة في انخفاض معدلات الاكتئاب وتحسين صحتك العقلية.

وأيضا يوجد أنواع أخرى من الأسماك تحسن المزاج وتحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 مثل سمك التونة والماكريل والرنجة.

الزبادي

يرتبط الزبادي بصحة الجهاز الهضمي، فقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من التوتر والقلق، حيث يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرتها على العمل.