شكرا لقرائتكم خبر عن ابق رطبا.. زود تركيزك ونشط مخك باتباع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من قلة التركيز، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-ارتفاع درجات الحرارة، تعد من أبرز الأسباب المؤدية لعدم التركيز.

-التعرض للإصابة بانخفاض نسبة السكر بالدم بشكل مفاجئ.

-الشعور بالجوع عندما يتعرض الجسم لزيادة هرمون الجوع بالجسم، هذا الأمر يزيد من عدم التركيز لديك.

-كما أن قلة النوم تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بقلة التركيز.

-الإصابة بجفاف الجسم تعد أيضا من أبرز الأسباب المؤدية لفقدان التركيز، والسبب نقص العناصر الغذائية في الجسم.



وقدم التقرير، العديد من النصائح الطبية لزيادة التركيز، ومنها: وقدم التقرير، العديد من النصائح الطبية لزيادة التركيز، ومنها:

-الحفاظ علي ترطيب الجسم، عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء، فهذا الأمر يزيد من تدفق الدم الغني بالأكسجين للمخ والجسم، ويعمل علي ترطيب الجسم وزيادة التركيز لدي المخ، ولذا تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والماء، وابتعد قدر الإمكان عن تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والأملاح.

-ابتعد أو قلل من تناول الكافيين، لأنه يساهم بشكل كبير في التعرض لضعف الانتباه وبالتالي يصعب أو تضعف الذاكرة، لأنها مدرة للبول وبالتالي تناولك لها يساهم بخطر الإصابة بالجفاف.