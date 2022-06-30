شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة تدل على الإصابة بالخرف.. منها صعوبة متابعة الكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف ليس مرضًا محددًا ولكنه مصطلح عام يشير إلى ضعف القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات التي تتعارض مع القيام بالأنشطة اليومية، ومرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، في هذا التقرير نتعرف على علامات مبكرة تدل على الإصابة بالخرف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات مبكرة تدل على الإصابة بالخرف

الخطوة الأولى والأهم نحو إدارة أي حالة صحية هي فهم علاماتها، إذا كان الشخص المصاب غير قادر على التعرف على المشكلة، وهو أمر واضح في حالة مشاكل الصحة العقلية، فإن المسئولية تقع على أفراد الأسرة والأصدقاء للتعرف على هذه العلامات ومساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

قد تبدو المهام المألوفة مزعجة

سوف يشعر المصابون بمرض الخرف بأن المهام التقليدية تصبح مزعجة ومربكة ويفقدون الاهتمام بها على أساس منتظم، وكثير من الناس يعتبرونها حلقة من الرتابة ويتجاهلونها حتى تبدأ في التأثير عليهم.

بصفتك فردًا من العائلة أو صديقًا، إذا لاحظت أن شخصًا ما يجد صعوبة في القيام بالأعمال العادية، ساعده واقترح عليه الذهاب إلى طبيب.

صعوبة في متابعة المحادثة

خلال المراحل المبكرة من الخرف، قد يجد الأشخاص المعنيون صعوبة في متابعة المحادثات.

الأشخاص الذين كانوا في يوم من الأيام متفاعلين للغاية ، سيجدون فجأة أنه من الصعب للغاية الاستمرار في المناقشات الجماعية.

تكمن الصعوبة في الغالب في العثور على الكلمة الصحيحة أو السياق الصحيح لإبداء الرأي.

تغير المزاج

في حين أن هناك عدة أسباب لذلك، يعد الخرف سببًا رئيسيًا وراء تغير المزاج لدى العديد من الأشخاص، وتستمر الأعراض المبكرة للخرف وتقلب المزاج لفترة أطول.

علامات أخرى للخرف

بصرف النظر عن العلامات الثلاث المذكورة أعلاه، هناك علامات أخرى يمكن أن تشير إلى بداية الخرف:

-الخمول في الهوايات

-عدم القدرة على إتمام المهام

-ارتباك حول كل شيء تقريبًا

-تكرار العبارات بسبب فقدان الذاكرة

-مهارة الحكم الضعيفة

-صعوبة التكيف مع التغييرات

-تظهر مشاكل الحركة في حالات الخرف الوعائي

-يظهر الشعور بالانسحاب أو القلق في حالة الإصابة بمرض الزهايمر

-تظهر الهلوسة البصرية في حالات مرض خرف أجسام ليوي