شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختبارات لفحص العمود الفقري والكشف عن ألم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الرقبة مرض شائع وهو رابع سبب رئيسي للإعاقة الحركية، وما يقرب من 50٪ من الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة يشعرون بها طوال الوقت، ولذا يعد اختبار Spurling هو فحص جسدي يمكن أن يساعد في معرفة نوع آلام الرقبة التي تعاني منها، حسبما نشر موقعwebmd

وتم تقديم اختبار Spurling في عام 1944، و يأتي الاسم من أحد جراحي الأعصاب، Roy Spurling ، الذي ابتكر الاختبار الذي يساعد علي اختبار آلام الرقبة، فيقوم بفحص عمودك الفقري، ويعمل عن طريق ضغط جذر العصب المصاب.

ويشير اختبار Spurling الإيجابي إلى أن لديك ضغطًا على جذر العصب، و يمكن أن يؤثر هذا الألم على رقبتك أو كتفك أو ذراعيك، و في بعض الأحيان يكون الشعور مشابهًا لضعف العضلات، وإذا كنت تعتقد أن لديك عصبًا مقروصًا أو اعتلال جذري في عنق الرحم ، فيمكن أن يساعد اختبار Spurling الإيجابي طبيبك في التشخيص، وإذا حصلت على اختبار إيجابي ، فمن المحتمل أن يكون لديك واحد أو أكثر من الجذور العصبية التي يتم ضغطها في عمودك الفقري. قد يكون هذا بسبب الفقرات المكسورة أو النازحة.

5 اختبارات أخرى لفحص العمود الفقري

بالإضافة إلى اختبار Spurling ، يمكن استخدام اختبارات أخرى أثناء فحص العمود الفقري لمعرفة سبب الألم، ومنها:

1 - اختبار تبديد الكتف:

سيطلب منك طبيبك وضع يدك على رأسك هذا يخفف بعض من توتر كتفك، و ستحصل على اختبار إيجابي إذا تم تخفيف الألم أثناء هذا الاختبار. ‌

2 - اختبار إلهاء الرقبة:

في هذا الاختبار سيستخدم طبيبك القوة أثناء إمساك رأسك تحت ذقنك، وستحصل على نتيجة إيجابية إذا شعرت بالراحة في رقبتك. ‌

3 - اختبار لهرميت:

يعمل هذا الاختبار عندما يثني طبيبك العمود الفقري العنقي، فإذا شعرت بألم يشبه الصدمة أو شعرت بأسفل عمودك الفقري أو ذراعيك وساقيك، فستحصل على اختبار إيجابي. ‌

4 - اختبار هوفمان:

سيطلب منك طبيبك النقر بإصبع الإبهام والسبابة، وتحصل على نتيجة إيجابية إذا لم تستجب إصبع الإبهام والسبابة للاختبار ، أو إذا لم تستطع القيام بالحركات.

5 - اختبار ادسون:

سيطلب منك طبيبك إبقاء ذقنك مرفوعة وتحويل رأسك إلى جانبك المصاب. إذا لم يكن لديك نبضة نصف قطرية ، فستحصل على نتيجة اختبار إيجابية.