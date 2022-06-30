شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بفقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرجع السبب الرئيسي للإصابة بفقدان الذاكرة لاتباع العديد من العادات اليومية الخاطئة، وهذه الأسباب سنتعرف عليها خلال التقرير التالي وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

- قلة النوم أو عدم أخذ القسط الكافي واليومي من النوم، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بفقدان الذاكرة، فالنوم يساعد علي تقوية الروابط بين خلايا المخ، وقلته تزيد من فرص الإصابة بضعف الوظائف الإدراكية كالذاكرة، والتركيز، ولذا يجب أخذ القسط الكافي من النوم.

- مرض السكري، لا تشعر بالاستغراب فربما يكون فقدان الذاكرة علامة علي الإصابة بمرض السكر، لأن حدوث اضطرابات في مستوياته بالدم يتسبب في تهديد الشعيرات الدموية الموجودة في المخ، ويزداد فرص الإصابة بالخرف أو ألزهايمر، ولذا يجب الرجوع للطبيب المتابع ، لكي يستطيع أن يساعدك في السيطرة على نسب السكر، والتحكم بها.

-عندما يتقدم الشخص في العمر تزداد فرص الإصابة بضعف الذاكرة، ولذا يجب علي الأشخاص عند التقدم في العمر أن يقومون باتباع العديد من الحيل الصحية، ومنها ممارسة التماريين الرياضية، وتناول الأطعمة الصحية.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، وجود علاقة قوية بين التدخين وفقدان الذاكرة، فهذه العادة بشكل عام خاطئة ومضرة للصحة العامة، ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة.