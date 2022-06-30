بيروت - نادين محمد - تعتبر تجربتي مع ابر سد الشهية من التجارب التي تستحق ان تعرفها كل من تريد تخسيس الوزن من دون الحاجة الى الرجيم القاسي. فقد تعرفت من خلالها على انواع تلك الابر واكثرها فائدة كما على النتائج التي يمكن الحصول عليها وعلى بعض الاضرار التي قد تترتب على استعمالها. لذا ارغب في تشارك هذه المعلومات مع الاخريات لأن هذا يعود بالفائدة الكبيرة عليهن.

ما هي ابر التنحيف؟



لم ابدأ تجربتي مع ابر سد الشهية من دون معرفة المعلومات اللازمة والكافية عنها. وعلمت انها اثبتت فاعليتها في حرق الدهون وعلاج السمنة الزائدة.

- تحتوي هذه الابر على مكونات تشبه الهرمونات الطبيعية التي يفرزها الجسم.

- تؤثر هذه الابر على مراكز الشبع في الدماغ وتحد من الاحساس بالجوع. وهذا يعني انها تمنع تراكم الدهون الضارة في مناطق الجسم المختلفة. وهكذا فإنه يبدأ بحرق تلك التي يختزنها.

- علمت ان انواعاً عدة تتوفر من هذه الابر وكان علي استشارة الطبيب لمعرفة افضلها واكثرها فاعلية. وهو ما يتعين على كل من ترغب في خسارة الوزن عن طريق الابر ان تفعله.

ابر سد الشهية تجربتي



لا بد من ان تلفت تجربتي مع ابر سد الشهية اهتمام الكثيرات. فقد عانيت من الوزن الزائد لسنوات. وجربت العديد من انواع الرجيم، علماً انني لا احب ممارسة التمارين الرياضية. ولأنني لم احصل، رغم كل الجهود التي بذلتها على النتيجة التي اريد، عانيت من حالة نفسية سيئة. كما انني واجهت بعض المشاكل الصحية مثل الاجهاد والتعب والتهاب المفاصل. الا ان انتظاري اتى ثماره وخصوصاً بعدما قرأت معلومات عن ابر التنحيف. وبالفعل جربت احد انواعها بإشراف الطبيب لمدة 4 اشهر. وبالفعل بدأت ألاحظ التغيير الكبير الذي طرأ على شكلي. فقد خسرت الكثير من اليكلوغرامات من دون ان اعاني من الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ولا بد لي من ان اشير الى انه يجب اثناء تلقي الابر اتباع نظام غذائي صحي واستهلاك الطعام باعتدال وممارسة الرياضة.



طريقة استخدام ابر التخسيس



قد ترغب الكثيرات في معرفة معلومات اضافية عن تجربتي مع ابر سد الشهية. وفي هذا السياق علي ان اشير الى طريقة استعمالها.

- تناسب هذه الابر الاشخاص الذين يتخطى مؤشر كتلة الجسم لديهم الـ30.

- يتم حقن هذه الابر تحت الجلد بواسطة حقنة خاصة.

- تحتوي الابر على نحو 3 ملم من سائل شفاف. ويجب الانتباه الى ضرورة حفظها قبل الاستعمال في الثلاجة على درجة لا تتجاوز الـ6 مئوية.

- يجب تلقي الحقنة مرة واحدة يومياً بإشراف الطبيب.

- في الاسبوع الاول يتم تلقي جرعة بمقدار 0.6 ملغ. وترتفع هذه الكمية الى 1.2 ملغ في الاسبوع الثاني. وعادة ما تتم زيادة الجرعة بشكل تدريجي حتى تصل الى 3 ملغ.

- في حال الشعور ببعض الاعراض الجانبية مثل الغثيان او التعب يقوم الطبيب بتقليل الجرعة بشكل تدريجي.

وفي هذا السياق اذكر انني بدأت ملاحظة النتيجة عند استخدامي هذه الابر بعد مرور 6 اسابيع. وهكذا فقد جسمي الكثير من الدهون. واشار الطبيب الى انه لا بد لي من مواصلة الحقن في حال عدم معاناتي من اي اعراض جانبية مزعجة.

اضرار ابر تنحيف الجسم



رغم نجاح تجربتي مع ابر سد الشهية، كان لا بد لي من التعرف على بعض الاضرار التي يمكن ان تترتب على ذلك.

- المعاناة من بعض الاضرابات في المعدة والجهاز الهضمي مثل الرغبة في التقيؤ والغثيان والشعور بالانزعاج العام.

- يمكن ايضاً مواجهة مشكلة الاسهال او الامساك.

- قد يؤدي تلقي هذه الحقن الى انخفاض في مستوى السكر في الدم. وفي هذه الحالة تظهر بعض الاعراض ومنها التعرق والتعب الشديد والجوع وارتفاع عدد ضربات القلب وتشوش البصر وضعف التركيز.

- عدم القدرة على النوم بشكل صحي وخصوصاً في الايام الاولى بعد تلقي الحقن.

• ومن الاعراض الجانبية التي يمكن ان تترتب على استعمالها ايضاً جفاف الفم، الطفح الجلدي ونمو البثور.

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