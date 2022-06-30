شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الشوى فى العيد.. كيف تشوى الطعام بطريقة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل كثير من الناس شوى الأطعمة في فصل الصيف في الهواء الطلق أو فى المنازل، وغالباً ما تتم معالجة الأطعمة التي يربطها الناس بالشواء فى الصيف، بما في ذلك البرجر والسجق وهى أطعمة تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يساهم فى مخاطر صحة القلب، وتشير الدراسات أيضاً إلى أن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية يمكن أن يسبب تفاعلات كيميائية ضارة تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، في هذا التقرير نتعرف على طرق لشواء الأطعمة بطريقة صحية، بحسب موقع "Health".

طرق لشواء الأطعمة بطريقة صحيةاختر البروتينات الصحية

يجب اختيار لحوم صحية للشواء، مثل الدجاج والأسماك واللحم البقرى الخالي من الدهون.

قم بطهي اللحوم أو تقطيعها مسبقًا

تتراكم المواد الكيميائية الضارة المرتبطة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية كلما طهيت لحوم العضلات الدهنية - لحم البقر أو السمك أو الدواجن - أو كلما ارتفعت درجة الحرارة ، بدءًا من 300 أو 350 درجة مئوية.

إن تقطيع اللحوم قليلة الدهن إلى قطع أصغر بحيث تطهى بشكل أسرع يمكن أن يقلل من بعض هذه المخاطر، إما أن تطبخ اللحم مسبقًا حتى لا تشوى لفترة طويلة ، أو تخفض درجة الحرارة ، أو تقطعها إلى قطع أصغر.

يمكن أن تساعد أيضًا إزالة أو تجنب الحواف المتفحمة وتقليل تقطر الدهون على مصدر الحرارة، مما يزيد من المواد الكيميائية الضارة.

ضع التوابل على اللحوم المشوية

إن إضافة الفلفل والتوابل الأخرى إلى اللحوم قبل شويها قد يقلل بشكل كبير من التفاعلات الكيميائية الضارة.

في حين أن خلط التوابل على طعامك من الأشياء الجيدة فمن الضروري فقط وضعها على سطح اللحم، حتى لا تدخل التفاعلات الكيميائية ناتجة عن حرارة عالية داخل اللحم.

استخدام المخللات التي تحتوي على أعشاب تنتمي إلى عائلة النعناع، مثل الريحان والمريمية والزعتر وإكليل الجبل والأوريجانو، لها نفس فعالية الفلفل الأسود.

مضادات الأكسدة الموجودة في التوابل مثل الثوم والبابريكا تساعد أيضًا في منع تكوين المركبات الكيميائية.

إذا كنت تخلط التوابل في ماء مالح ، فإن طلاء سطح اللحم كافٍ.

تظهر الأبحاث الأخرى أن مجموعة كبيرة من التوابل والأعشاب التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن استخدام المخللات أو التدليك الجاف الذى يحتوى على توابل يقلل أيضًا من الحاجة إلى الملح لإضفاء نكهة على الطعام.

يمكنك استخدم الأعشاب المجففة والتوابل لفرك اللحوم والخضروات قبل وضعها على الشواية.

تناول الخضراوات

إن شواء الخضار بديل رائع للحوم بالإضافة إلى الخيارات الشعبية مثل الذرة ، هناك العديد من الخضروات اللذيذة للاختيار من بينها.

يمكنك شواء بعض البطاطا الحلوة أو الفلفل الأخضر أو ​​البصل أو الكوسة".

قم بعمل الأطباق الجانبية الصحية للقلب

إن اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والأطباق الجانبية مثل السلطة الخضراء أو الفاصوليا المعلبة منخفضة الصوديوم يساعد في جعل الأطعمة المشوية أفضل لصحة القلب.