هل الموميان ينزل الوزن؟

بيروت - نادين محمد - الموميان وتعرف أيضاً بالمومياء أو الشيلاجيت. هو راتنج يمتاز بلونه البني المائل إلى الأسود، يتكون من تحلل بعض النباتات وإفرازات الصخور الموجودة في الجبال، يتم كشطها باليد من بين الصخور ويعتبر أفضل أنواعها تلك التي تستخرج من جبال الهملايا.

تم استخدام الموميان منذ العصور القديمة في الطب الشعبي لأغراض طبية في أفغانستان، الهند، إيران، الصين والتيبت.... وحديثاً، يتم استخدامه في بعض المنتجات لعلاج كسور العظام، العجز الجنسي، إذ يزيد من مستويات التستوستيرون Testosterone عند الرجال، مما يعزز الرغبة الجنسية، كما يستعمل في علاج داء الزهايمر لاحتوائه على حمض الفولفيك Fulvic acid، وهو أحد مضادات الأكسدة، يمنع تراكم بروتين تاو Tau المسؤول عن الأذى الذي يلحق بالخلايا الدماغية في داء الزهايمر، هذا إضافة إلى علاجات أخرى.

يتردد عبر بعض مواقع الإنترنت أن الموميان مفيد لتنزيل الوزن، هل هذا حقيقة أم مجرد أقاويل؟ في هذا المقال ستجدين سيدتي جميع المعلومات التي تحتاجين معرفتها.



كيفية استخدام الموميان



يتوفر المومياء كمسحوق أو كمكمل غذائي، تتم إذابة كمية منه بحجم حبة البازلاء في الحليب أو الماء، ويشرب 3 مرات في اليوم، غير أن الجرعة الموصى بها تتراوح من 300 إلى 500 مليغرام في اليوم، بعد أن تتم استشارة الطبيب، إذ ينهى عن تناوله لأي غرض دون ذلك.

الموميان لتخسيس الوزن



يحتوي الموميان على أكثر من 85 نوعاً خفيفاً من المعادن، إضافة إلى مكونات أخرى تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي على حرق الدهون، على أن يرفق تناوله بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية. إلى ذلك يساهم الموميان في تطهير الجسم من السموم لاحتوائه على حمض الفولفيك الذي يقضي على جميع المواد الكيميائية الضارة من مجرى الدم وتطهير الأعضاء من أي فضلات أو سموم.

وبالرغم من أن الموميان مكمل نال شهرة في عالم طب الإيروفيدا لخسارة الوزن ولعلاج العديد من الأمراض، لكن فعاليته تحتاج إلى أدلة علمية أكثر إثباتاً، فالدراسات التي أجريت عنه محدودة، لذا لا بد من عدم تناوله دون موافقة طبية.

فوائد الموميان العامة



• يعتبر منشطاً جنسياً، يعالج مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال.

• يستخدم الموميان كعلاج للصداع ولتنشيط الذاكرة بعد مزجه بالحليب والعسل، لقدرته على تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدلات تدفق الدم في الجسم، كذلك يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يقي من أمراض القلب والشرايين ويحد من ارتفاع ضغط الدم.

• يساهم في الحفاظ حة الكبد وتخليصه من السموم.

• يحارب التهابات الجهاز التنفسي.

• يعتبر علاجاً للبواسير وللحكة الشرجية.

• يحتوي الموميان على مجموعة من الأحماض الأمينية والفيتامينات التي تقي من الأمراض الناتجة عن التلوث كما يساهم في التئام الجروح.

• يتم استخدام زيت المومياء كقطرة في علاج التهابات الأذن ومشاكل السمع.

أضرار الموميان



• يوصي الأطباء بتناول الموميان كمكمل غذائي والامتناع عن الموميان الخام أو غير المعالج نهائياً، إذ قد يعرض الجسم للتلوث بالمعادن الثقيلة.

• يمنع على الحامل، المرضع أو الأطفال تناوله .

• يزيد الموميان من إنتاج الجسم لحمض اليوريك Uric acid، ما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس.

• ينصح الأطباء من يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية أو من وجود فائض من الحديد في الدم تجنبه.

• كذلك يعمل الموميان على خفض مستوى ضغط الدم، ما قد يشكل خطورة على الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم، وعلى مرضى القلب.

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