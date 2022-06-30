شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب الشائعة للهلوسة البصرية.. منها الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تعتقد أن الهلوسة لها علاقة برؤية أشياء غير موجودة بالفعل، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك، فقد يعني ذلك أنك تلمس أو تشم شيئًا غير موجود، وهناك العديد من الأسباب المختلفة لها، و يمكن أن يكون مرضًا عقليًا يسمى الفصام أو مشكلة في الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون أو الصرع أو عدد من الأشياء الأخرى، حسبما نشر موقع webmd

الأسباب الشائعة للهلوسة-الفصام

أكثر من 70٪ من المصابين بهذا المرض يصابون بهلوسة بصرية ، و 60٪ -90٪ يسمعون أصواتًا. ولكن قد يشم البعض أيضًا ويتذوق أشياء غير موجودة.

مرض الشلل الرعاش

ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يرون أحيانًا أشياء غير موجودة.

مرض الزهايمر

وأنواع أخرى من الخرف ، وخاصة خَرَف أجسام ليوي تسبب تغيرات في الدماغ يمكن أن تسبب الهلوسة قد يحدث على الأرجح عندما يتقدم مرضك.

الصداع النصفي

يعاني حوالي ثلث المصابين بهذا النوع من الصداع أيضًا من "الهالة" ، وهي نوع من الهلوسة البصرية. يمكن أن يبدو مثل هلال متعدد الألوان من الضوء.

ورم في المخ

اعتمادًا على مكان وجوده ، يمكن أن يسبب أنواعًا مختلفة من الهلوسة. إذا كانت في منطقة لها علاقة بالرؤية ، فقد ترى أشياء غير حقيقية قد ترى أيضًا بقعًا أو أشكالًا من الضوء. يمكن أن تسبب الأورام التي تصيب بعض أجزاء الدماغ هلوسات الشم والذوق.

متلازمة تشارلز بونيه

تتسبب هذه الحالة في رؤية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية مثل التنكس البقعي أو الجلوكوما أو إعتام عدسة العين . في البداية ، قد لا تدرك أنها هلوسة ، لكن في النهاية ، تكتشف أن ما تراه ليس حقيقيًا.

الصرع

قد تجعلك النوبات المصاحبة لهذا الاضطراب أكثر عرضة للإصابة بالهلوسة. يعتمد النوع الذي تحصل عليه على أي جزء من دماغك تؤثر عليه النوبة .