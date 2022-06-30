شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يسببها نقص فيتامين سى.. منها نزيف اللثة وفقر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي، يعد من أهم أنواع الفيتامينات لصحة وجسم الإنسان، فهو له العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم في يومه، وعند نقص نسبته تزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض، التي سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "timesofindia".

فيتامين سي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، ومنها تحفيز التمثيل الغذائي، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي للجسم، وانتاج الكولاجين الذي من دوره الحفاظ على صحة البشرة والجلد، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

نقص نسبة فيتامين سي بالجسموهناك بعض الأمراض التي تشير إلى الإصابة بنقص في نسبة فيتامين سي بالجسم، ومنها:

- التعرض لنزيف اللثة، ففيتامين سي يساعد على تقوية الأسنان، والحفاظ على صحة اللثة، وبالتالي عند التعرض لنقص في نسبته يزداد فرص الإصابة بنزيف اللثة.

- الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، تعد من أحد عوامل نقص فيتامين سي بالجسم، والسبب أن هذا الفيتامين يساهم بشكل كبير في امتصاص الحديد من الأطعمة التي يتناولها الشخص على مدار اليوم، ففيتامين سي يساعد علي تحسن خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم والأنيميا.

- تزداد فرص الإصابة بأمراض الجلدية نتيجة لنقص فيتامين سي بالجسم، والسبب أن فيتامين سي يحافظ علي صحة الجلد والبشرة بسبب إنتاج الجسم للكولاجين، ووجود مضادات الأكسدة، ولذا وجود فيتامين سي بالجسم يساهم بشكل كبير في إسراع عملية الشفاء من الجروح أو وجود أي مشاكل جلدية ، وعند نقص نسبته زداد الإصابة بأمراض جلدية، وصعوبة التئام الجروح.