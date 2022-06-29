شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل الرقبة بشكل مستمر علامة على الإصابة بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص باستمرار من الشعور بتنميل الرقبة، وهذا الأمر قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض الخفية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز هذه الأمراض وفقا لموقع "verywellhealth".

أوضح التقرير، أن الشعور بألم في الرقبة قد يكون علامة على الإصابة بالانزلاق الغضروفي، نتيجة لضغط الفقرات والغضاريف علي الرقبة، والسبب في هذا ربما يكون زيادة الوزن، أو الحركة والجلوس بطريقة غير صحيحة.

وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من ألم في الرقبة بشكل مستمر قد يكون علامة على الإصابة بالتصلب المتعدد، هذا المرض يعد من الأمراض العصبية، التي تضر مادة الميالين التي تحييك الألياف العصبية، وهذا الأمر قد يعرض تعطيل الإرشارات في الجهاز العصبي المركزي، وتكون الأعراض الشعور بالإعياء، وصعوبة في المشي، والشعور بالتنميل وألم في الجسم، والدوخة، وحدوث زغللة في الرؤية.

وأضاف التقرير، أن تنميل الرقبة قد يكون علامة علي الإصابة بالعدوي مثل التهاب السحايا، الذي يحدث حول المخ والنخاع الشوكي، وهناك بعض الأعراض التي تصاحب هذا الأمر ومنها الصداع، وألم في الجسم، والرغبة الملحة فيالقيء، وتصلب الرقبة.