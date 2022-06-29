شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتعايش مع الوسواس القهرى.. أطعمة تساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفكار الهوس والسلوكيات القهرية - والقلق الذي يصاحبها - تستهلك قدرًا هائلاً من الوقت والطاقة، وعلى الرغم من أن الأدوية والعلاج هما الطريقتان الرئيسيتان لعلاج هذه الحالة، فإن الرعاية الذاتية من أفضل الطرق للتعايش مع الوسواس القهرى، حسبما نشر موقع webmd

نصائح للتعايش مع الوسواس القهرى1 - الطعام والصحة النفسية

الشيء الوحيد الأكثر أهمية من تناول الطعام الصحي هو تناوله بانتظام، وعندما تشعر بالجوع ، ينخفض ​​مستوى السكر في الدم، و هذا يمكن أن يجعلك غريب الأطوار أو متعب ولذلك ابدأ بوجبة إفطار يومية، وحاول تناول وجبات صغيرة في كثير من الأحيان بدلاً من الوجبات الكبيرة في الغداء والعشاء.

ويفضل تناول الأطعمة الآتية :

-المكسرات والبذور ، المليئة بالعناصر الغذائية الصحية.

-البروتين مثل البيض والفاصوليا واللحوم، يغذيك ببطء للحفاظ على توازنك بشكل أفضل

-الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم

-ابتعد عن الكافيين والمنبه الموجود في الشاي والقهوة والصودا ومشروبات الطاقة، لأنه يمكن أن يرفع مستويات القلق لديك بضع درجات.

2 - النوم

القلق يمكن أن يجعل النوم صعبًا، لكن النوم مهم لصحة عقلية جيدة، ابتكر روتينًا للنوم يهيئ جسمك للنجاح، واستبدل الوقت الذي تقضيه في النظر إلى الشاشات لمدة 10 دقائق من الموسيقى الهادئة أو الحمام الدافئ، و قم بتعتيم الضوضاء والإضاءة واضبط درجة الحرارة في غرفة نومك حتى تنام طوال الليل.

3 - النشاط وممارسة الرياضة

عندما تشعر بالقلق، يقوم جسمك بإفراز هرمون يسمى الكورتيزول، وهو مفيد بجرعات صغيرة ولكنه ضار عند مستويات عالية، و ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على مستويات الكورتيزول لديك تحت السيطرة وتستفيد عظامك وأعضائك استفادة كبيرة.

4 - تعلم الاسترخاء

لا يمكن لجسمك الاسترخاء إذا لم يعرف كيف، جرب تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا ، والتأمل ، والمشي في الطبيعة ، أو رسم صورة تعلم جسدك كيف تشعر بالهدوء. جرب حوالى 30 دقيقة يوميا منها لتجد أفضل ما يناسبك.

5 - الاحتفال بالانتصارات

يستغرق تعلم كيفية التعايش مع الوسواس القهري وقتًا، مثل أي هدف آخر ، سيكون لديك نجاحات وانتكاسات ، ومن المهم أن تعمل على علاج الوسواس القهري لديك ، ولكن من المهم أيضًا التراجع والتشجيع على التقدم الكبير والصغير الذي تحرزه على طول الطريق.