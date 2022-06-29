شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض إذا شعرت بها بعد تناول الطعام عليك زيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الرعاية الوقائية أمرًا ضروريًا للعافية على المدى الطويل، لذلك لا تتجاهل أبدًا المشكلات الصحية الغريبة أو غير المبررة، فإذا شعرت ببعض الأعراض مثل الإسهال والغثيان بعد تناول الطعام مباشرة فيجب التوجه لزيارة الطبيب على الفور لتلقى الرعاية الصحية، وفى السطور القادمة سنوضح عددا من العلامات الدالة على بعض الأمراض، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

إذا شعرت بهذا الأعراض بعد تناول الطعام عليك زيارة الطبيب1- إسهال:

قد يكون الإسهال بعد الأكل علامة على التسمم الغذائي "القيء أو الإسهال ليس دائمًا أمرًا سيئًا في بعض المواقف" ، كما قالت أخصائية الجهاز الهضمي كريستين لي :"إنها طريقة جسمك للتخلص من العوامل المخالفة مثل العدوى والسموم وأشياء أخرى قبل امتصاصها."

2 - غثيان:

قد يكون الغثيان بعد الأكل علامة على متلازمة القولون العصبي (IBS) قالت الدكتور لي: "إذا كانت متلازمة القولون العصبي لديك تتفاقم وتخزن البراز في القولون ، فإن الغثيان يمكن أن يزداد سوءًا "

3 - الشعور بالدوار

قد يكون الشعور بالدوار أو الدوخة بعد الأكل علامة على انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وهي حالة ينخفض ​​فيها ضغط الدم بعد الأكل، ويحدث سقوط بعض الأشخاص ، وإغماء البعض الآخر، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر يعرف باسم الذبحة الصدرية أو اضطراب الرؤية أو تسبب الغثيان، وقد ورد أنها تؤدي إلى حدوث جلطات دماغية صغيرة تعرف باسم نوبات نقص تروية عابرة ".

4 - آلام المعدة:

يمكن ربط آلام المعدة بعد الأكل بالتوتر، عندما نشعر بالتوتر ، يتم إطلاق الهرمونات والناقلات العصبية في الجسم، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حركة الأمعاء، كما يمكن أن يؤثر الإجهاد على التوازن الدقيق للبكتيريا في أمعائنا ، مما يسبب عدم ارتياح الجهاز الهضمي، قد يأكل الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن أيضًا المزيد أو تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على كمية أكبر من السكر الطبيعي والاصطناعي التي يتم هضمها بشكل سيئ وتسبب اضطراب الجهاز الهضمي.

5 - حرقة من المعدة:

يحذر الأطباء من أن حرقة المعدة المزمنة، يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية خطيرة مثل السرطان، إذا تُركت دون علاج ، تغير محتمل للتسرطن يحدث في المريء بسبب التعرض لحمض المعدة على مدى سنوات، جزء صغير من الأشخاص الذين يعانون من مرض ارتجاع طويل الأمد وغير معالج يمكن أن يصابوا بسرطان المريء.