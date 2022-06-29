نصائح للحفاظ على صحتك وبشرتك فى المصيف

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القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الصيف يذهب الكثيرون لقضاء وقت فى المصايف، للقيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية، كالسباحة والجلوس على البحر، والتنزه في أماكن مختلفة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يجب مراعاة الحفاظ على الصحة العامة تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".



نصائح للحفاظ على صحتك وجسمك فى المصيف نصائح للحفاظ على صحتك وجسمك فى المصيف

-أكثرى من تناول السوائل، وخاصة الماء، والهدف من هذه النصيحة هي إبقاء الجسم رطبا، وتجنب الإصابة بالجفاف خلال هذه الفترة.

-احذرى الجلوس لفترات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، يزيد من فرص تعرضك لضربات الشمس، ولذا عليك ترطيب جسمك عن طريق تناول الماء، وأخذ قسط كافي من الراحة، وتجنب ارتداء الملابس الداكنة.

-استخدمى كريمات الوقاية من الشمس، والهدف منها حماية البشرة من حرارة الشمس، ولذا عليك وضع الكريم الواقي للشمس قبل التعرض لأشعة الشمس بـ 15 دقيقة.

-تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، والترطيب، ولذا عليك تناول الخضراوات والفواكه بكثرة للبقاء منتعشا وصحيا.

-يجب عليك الحفاظ على صحتك أثناء الذهاب للسباحة، عن طريق وضع الكريمات الواقية من الشمس، وأيضا تجنب النزول في أوقات سطوع الشمس بشكل ملحوظ، أي في فترة الظهيرة.