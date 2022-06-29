شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية روسية: فوائد هائلة لفاكهة الأناناس .. وقد تصبح ضارة لهؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والأمعاء الامتناع عن تناول الأناناس، وذلك لأنه قد يسبب مشاكل لهم.

وبحسب ما ذكرت وكالة نوفوستى الروسية، فإن الأناناس ثمرة مفيدة جداـ تساعد المناعة وتؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء، وتزيد من البكتيريا المفيدة فى الجسم.

وأضافت أن الأناناس يحتوى على فيتامين С والكالسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد فى بنية البروتين فى الجسم.

وحذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا من تناول الأناناس لمن يعانون من مشاكل المعدة على الرغم من التأثير الإيجابي للأناناس في العضلات والأربطة والأوعية الدموية، ومنظومة المناعة والجهاز العصبي، ومساعدته على إخراج السوائل الزائدة من الجسم.

وأوضحت أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع مستوى الحموضة (القرحة، التهاب المعدة، والتهاب القولون وغيرها) عدم تناول الأناناس في فترة تفاقم هذه الأمراض.

وشددت على أنه من الأفضل الامتناع نهائيا عن تناول الأناناس في حالة الحساسية وعدم التحمل وبالنسبة للمصابين بالنوع الثاني من مرض السكري عدم تناول كمية كبيرة من الأناناس الحلوـ بل الاكتفاء بكمية صغيرة منه"