شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الصيف.. أخطاء ترتكب عند استخدام المنتجات الواقية من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف فإن شراء كريم واقي من الشمس لتوفير الحماية من الاشعة فوق البنفسجية الضارة من أفضل الأشياء التى يجب أن تقوم بها لصحتك، ولكن قد يرتكب بعض الناس أخطاءً عند استخدام كريم الوقاية من الشمس تأتى بنتائج عكسية، فى هذا التقرير نتعرف على الأخطاء التى يتبعها البعض عند استخدام كريم الوقاية من الشمس، بحسب موقع "healthsite".

أخطاء عند استخدام كريم الوقاية من الشمس

من الناحية المثالية يجب على كل شخص أن يضع كريم واقٍ من الشمس بدرجة عالية SPF 40 إلى 50

– يفضل وضع كريم الوقاية من الشمس قبل 30 دقيقة من الخروج لتقليل مخاطر الإصابة بالحروق والحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، هذا يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ومع ذلك ، لا يوصى بالالتزام بنفس عامل الحماية من الشمس لسنوات، بدلاً من ذلك ، من الضروري استبداله على أساس منتظم لأن عامل الحماية من الشمس يصبح أقل فعالية بمرور الوقت.

علاوة على ذلك ، من المهم أن تراقب تاريخ انتهاء صلاحية المنتج بعد فتح الزجاجة، كقاعدة عامة، بمجرد فتحه ، يجب استخدام عامل الحماية من الشمس لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى قبل الاستبدال.

ما هي علامات انتهاء الصلاحية SPF؟

لاحظ العلامات التالية:

التغيير في التناسق ، مائيًا أكثر من المعتاد.

تغير في المظهر ، قد تتحول إلى اللون الأصفر بمرور الوقت.

تغيرات في رائحة المنتج.

الجلد المتقرح أو المحروق بعد وضع الواقي من الشمس.

ما هو عامل الحماية من الشمس المثالي الذي يحتاجه الناس؟

يمكن استخدام كريم واقى بعامل الحماية من الشمس 40 و 50، ولكن إذا كنت أكثر عرضة لحروق الشمس عبر المواسم، فاستخدم عامل حماية من الشمس جيدًا طوال العام وليس أقل من هذه النسبة.