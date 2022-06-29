شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA": توفير تركيبات جديدة للقاحات كورونا لاستهداف أوميكرون أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصي هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، بجرعات جديدة من كورونا لاستهداف متحور أوميكرون Omicronمن المتوقع أن يتم طرحها في أكتوبر.وأوصت اللجنة الاستشارية الرائدة في مجال اللقاحات في هيئة الأغذية والأدوية الامريكية " FDA" باللقاحات المصممة حديثًا في اجتماع يوم أمس الثلاثاء .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم صياغة اللقاحات الجديدة لمحاربة متغير اوميكرون Omicron على وجه التحديد - حيث تم تطوير اللقاحات الحالية لسلالة ووهان الأصلية لفيروس كورونا.

بعد التصويت يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تمنح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA "ومركز السيطرة على الأمراض CDC، الموافقة على اللقاح خلال هذا الأسبوع.

يأمل الدكتور بيتر ماركس، منظم اللقاحات الرائد في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، أن يتوفر معززات إضافية بحلول أكتوبر، بعد أوصت لجنة من المستشارين المستقلين بتركيبات جديدة للقاحات كورونا، لاستهداف متغير اوميكرون Omicron على وجه التحديد.

وافقت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة (VRBPAC) على خطط لطرح اللقاحات المصممة حديثًا هذا الخريف - مستشهدة بسمات مقاومة اللقاح لمتغير اوميكرون Omicron.

قال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والبحوث البيولوجية، أعلى هيئة تنظيمية للقاحات في هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA"، صباح الثلاثاء إنه يأمل في إتاحة اللقطات الجديدة في وقت مبكر من شهر أكتوبر.

تفتح هذه الخطوة الباب للقاحات الرابعة لعامة السكان الأمريكيين وللقاحات الخامسة لمن يعانون من نقص المناعة وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، حيث تمت صياغة جميع لقاحات كورونا المتاحة حاليًا لسلالة ووهان الأصلية لفيروس كورونا التي ظهرت قبل عامين، في حين أنها لا تزال فعالة في منع العدوى الشديدة أو الوفاة في معظم الحالات، فقد تحور متغير اوميكرون بطريقة لتجنب حماية الواجهة الأمامية من العدوى.

وقالت الصحيفة، إنه يسمح هذا التغيير لكل من فايزر Pfizer-BioNTech وموديرنا Moderna بالبدء في توزيع اللقاحات المصاغة حديثًا والتي يجب أن تكون قادرة على منع العدوى من متغير اوميكرون إلى جانب اللقاحات السابقة من الفيروس، موضحة، إنه من المتوقع أن تحذو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حذو مستشاريها وتصدر تفويضًا للاستخدام الطارئ للقاحات الجديدة في وقت ما هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة، إنه بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، من المحتمل أيضًا أن يسمح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باللقاح.

كشفت شركة فايزر النقاب عن بيانات يوم السبت تظهر فعالية لقاحها المحدث ضد سلالة الفيروس شديدة العدوى.