فوائد وأضرار مضغ الثلج 

بيروت - نادين محمد - فوائد وأضرار الثلج عديدة، فقد يكون علامة على وجود مشكلة صحية. إليك ما يقوله خبراء الطب والتغذية.

عن فوائد وأضرار الثلج وخاصة إذا أصبح عادة قهرية، فقد يتعدى تلف الأسنان الناتج عن مضغ الثلج مينا الأسنان، ويشمل أيضاً الأسنان المتشققة والمتكسرة، ومشاكل الحشوات والتيجان، وحتى التهاب عضلات الفك.

إليك أسباباً يمكن أن تجعلك تمضغين الثلج

فوائد وأضرار الثلج والحفاظ على رطوبة الجسم

تتشابه فوائد وأضرار الثلج مع فوائد شرب الماء؛ نظراً لأن الثلج هو مجرد مياه مجمدة، فإنه لا يقدم أي فوائد إضافية لصحتك طالما أنك تستخدمين طريقة آمنة عند تناول الثلج، يمكن أن يكون تناول الثلج طريقة بديلة جيدة للحصول على سوائل إضافية في نظامك الغذائي.

قد يساعد تناول الثلج في الحفاظ على رطوبتك، وتجدر الإشارة إلى أن مص مكعبات الثلج يختلف عن مضغها إذا كنت ترغبين في امتصاص مكعبات الثلج، للتخلص من جفاف الفم أو لإرواء العطش عندما يكون شرب كمية كبيرة من الماء غير ممكن.

فوائد وأضرار الثلج والآثار الجانبية

على الرغم من أن الثلج آمن بشكل عام؛ لأنه مجرد مياه مجمدة، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها وتتمثل أخطر الآثار أو المضاعفات في احتمال الاختناق بالثلج الذي نمضغه.

لمنع ذلك، يجب أن نمضغ نشارة الثلج أو حلقات الجليد التي بها ثقوب في المنتصف. يمكن أن يساعد ذلك في منع الاختناق بالثلج.

فوائد وأضرار الثلج وتآكل مينا الأسنان

إذا كنت تمضغ الثلج بشكل متكرر، فقد تواجه بعض مشكلات الأسنان، ويمكن أن يؤدي مضغ الثلج بشكل متكرر إلى تآكل طبقة المينا على أسنانك، ويسبب الإصابة بالأسنان المتشققة والمتكسرة التهاب عضلات الفك.

فوائد وأضرار الثلج والتهاب اللثة

قد يؤدي تناول قطعة ثلج حادة إلى تلف اللثة والإصابة بمشاكل خطيرة في اللثة.

فوائد وأضرار الثلج والتأثير على حساسية الأسنان

تناول الثلج يمكن أن يضر أيضاً بحساسية الأسنان. يمكن أن يسبب أيضاً التهاباً في عضلات الفك وتكسر الأسنان.