شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مشروب في الصيف ..ماء الخيار مرطب للجسم ومضاد للالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخيار مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تقاوم الالتهاب وتقلل من احتقان الأوعية الدموية للمساعدة في إزالة الجلد، ولكن ما الذي يمكن أن يفعله لنا؟ فى السطور القادمة سنوضح فوائد ماء الخيار، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

الفوائد الصحية لماء الخيار

يحتوي الخيار على فيتامين سي ، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، وفيتامين ك ، وفيتامين ب ، والمنجنيز ، والنحاس، في حين أن هناك القليل جدًا من الأبحاث حول الماء المملوء بالخيار على وجه التحديد، فقد ارتبطت هذه الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخيار مع العديد من الآثار الإيجابية، في أن قدرة فيتامين C في الخيار على وجه الخصوص مهمة ، حيث يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة القوية هذه في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة.

تنظيم توازن السوائل ودعم صحة العظام

بصرف النظر عن خصائص الخيار المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فهي مليئة أيضًا بالبوتاسيوم ، الذي يلعب دورًا في توازن السوائل وخفض ضغط الدم ، تحتوي أنواع cukes على فيتامين K ، الذي يساعد في دعم صحة العظام .

الحفاظ على رطوبتك

على الرغم من أنها لاحظت أنه لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث حول استهلاك المياه المنقوعة على وجه التحديد (على عكس الطعام الكامل) ، فإن شرب ماء الخيار قد يكون طريقة رائعة لزيادة ترطيب جسمك ، خاصة إذا لم تكن مهتمًا بشكل خاص بشرب الماء العادي، فإن إضافة الخيار يمكن أن تكون طريقة سهلة لتعزيز النكهة لمساعدتك على البقاء رطبًا ، خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

الخيار هو أكثر الأطعمة الغنية بالمياه

يجب على البالغين شرب حوالي تسعة إلى ثلاثة عشر كوبًا من الماء يوميًا وفقًا لمعهد الطب ، إذا كنت تكافح من أجل تلبية مدخولك اليومي من السوائل بالماء العادي فقط ، فإن إضافة محسنات النكهة مثل الخيار أو الفواكه والخضراوات الأخرى يمكن أن تحفزك على شرب المزيد ، مما يزيد من الترطيب الكلي من المفيد بالتأكيد أن يكون الخيار أكثر ترطيبًا من تلقاء نفسه - فهو يتكون من 96 في المائة من الماء ، هذا يجعلها طريقة رائعة لزيادة كمية الماء سواء كنت تأكل أو تشربها.