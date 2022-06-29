بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن طريقة حرق الدهون قبل النوم وتعزيز تخسيس الوزن، فلم يعد فقدان الوزن مهمة سهلة على الإطلاق، ويمكن أن تكون كابوساً للكثيرين! ولكن، إذا كنت تتطلعين حقاً إلى خسارة 4-5 كجم في غضون 2-3 أسابيع فقط؛ يوصي الخبراء في جميع أنحاء العالم بممارسة الرياضة والحفاظ على النظام الغذائي بانتظام، مما يساعد بالطبع كثيراً في التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة. ومع ذلك، فإن شرب مشروبات تخسيس الوزن مصحوبة بأطعمة صحية وممارسة الرياضة سيسرع عملية إنقاص الوزن.

إليك طريقة حرق الدهون قبل النوم بخمسة مشروبات لإنقاص الوزن بها:

1. طريقة حرق الدهون قبل النوم بعصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين الذي يساعد في الهضم ويقلل الالتهاب، ويمكن لعصير الأناناس أن يخفف من أعراض التهاب القولون، ويساعد على قمع الشهية، ويقلل من نسبة السكر في الدم، ومن المعروف أن الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتنظم الشبع ووزن الجسم.

سوف تحتاجين:

½1 كوب أناناس

½2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني

ملح أسود (حسب الذوق)

طريقة:

نقطع الأناناس إلى قطع أصغر ونضع القطع في الخلاط. تخلط جيداً.

الآن، اسكبي الأناناس في كوب وأضيفي مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.

يقلب المزيج جيداً ويمكنك تناول هذا المشروب لفقدان الوزن على معدة فارغة في الصباح.

يحتوي الأناناس على البروميلين الذي يساعد في الهضم ويقلل الالتهابات.



2. طريقة حرق الدهون قبل النوم بالشاي الأخضر

يعمل الكافيين الموجود في الشاي الأخضر كمنشط ثبت أنه يساعد في حرق الدهون، ويعد الشاي الأخضر مليئاً بمضادات الأكسدة التي تساعد على إنقاص الوزن وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

سوف تحتاجين:

ملعقتان كبيرتان من أوراق الشاي الأخضر

6-7 أوراق نعناع

كوب ماء ساخن

الطريقة:

نأخذ مقلاة عميقة القاع ونضيف كوباً من الماء وأوراق النعناع ونغليها لمدة 5 دقائق أخرى.

الآن، أضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق بواسطة مصفاة، صفي الماء وصبي المشروب في كوب شاي وقلبي المشروب قبل تناوله.

3. طريقة حرق الدهون قبل النوم بالقهوة مع الشوكولاتة الداكنة لإنقاص الوزن بشكل فعال

تتكون القهوة من مادة الكافيين التي تزيد بشكل فعال من نشاط التمثيل الغذائي، وتعزز مستوى الطاقة في الجسم. وتحتوي القهوة على عنصر يسمى حمض الكلوروجينيك المعروف بتسريع فقدان الوزن.

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة قهوة سوداء

3/4 ملعقة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة المبشورة

½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة

كوب ماء ساخن

الطريقة:

يؤخذ فنجان قهوة ويضاف الماء الساخن والقهوة وحركيه جيداً، وتضاف بذور الكتان المطحونة.

تخلط جيداً مع الشوكولاتة الداكنة المبشورة.

تحتوي القهوة على عنصر يسمى حمض الكلوروجينيك المعروف بتسريع فقدان الوزن.



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