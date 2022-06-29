شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تناولها ليلا إذا كنت ترغب فى زيادة وزنك بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لزيادة الوزن بشكل صحي ، يجب أن تجد طريقة للحد من رغبتك في تناول الحلويات ، وتجنب الدهون غير الضرورية ، والحد من عادات الإفراط في تناول الطعام ، فإن الفروق الدقيقة في زيادة الوزن الصحي يمكن أن تكون أكثر صعوبة، تقترح غالبية نصائح الأكل الصحي أن تركز على تضمين الأطعمة الصحية في الإفطار والغداء والعشاء، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن عند تناولها في الليل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

إليك 5 أطعمة يجب تناولها ليلاً لزيادة الوزن:1. اللحوم والأسماك

من الشائع أن تناول اللحوم ، مثل الدجاج أو السمك ، سيؤدي إلى زيادة الوزن ، فقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون ، مثل اللحوم الحمراء ، تساعد في بناء كتلة العضلات وتعزيز زيادة الوزن ، تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والسعرات الحرارية والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يتطلعون إلى زيادة الوزن.

2. الأرز

يمكن أن يكون الأرز صديقًا لشخص يتطلع إلى زيادة الوزن، يعتبر الأرز خيارًا كثيف السعرات الحرارية خيارًا مناسبًا وسهلًا لزيادة تلك الكيلوجرامات الزائدة، يمكنك اختيار الأرز البني كخيار صحي ، تحتوي الوجبة الواحدة من الأرز على الكثير من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف الشهية أو الشبع بسرعة.

3. المكسرات وزبدة البندق

لا شيء يضاهي المكسرات عندما يتعلق الأمر بالدهون الصحية لزيادة الوزن، يمكن أن تكون حفنة من المكسرات مثل اللوز أو الفول السوداني خيارًا ممتازًا لتناول وجبة خفيفة قبل النوم لمساعدتك على زيادة الوزن، لا تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية فحسب ، بل تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، مما يجعلها مثالية لزيادة الوزن بشكل صحي .

4. البطاطس والنشويات

يمكن أن تساعدك البطاطس والأطعمة الأخرى الغنية بالنشا في الحصول على عدد السعرات الحرارية المناسب، النشا يهضم بسرعة وسهولة ويتركك جائعًا بعد ذلك بوقت قصير، ستأكل أكثر مما سيؤدى لزيادة الوزن.

5. خبز الحبوب الكاملة

هذه مصادر جيدة للكربوهيدرات ويمكن أن تساعدك في الحفاظ على وجبة متوازنة وعالية السعرات الحرارية. يمكنك الجمع بين خبز الحبوب الكاملة ومصادر البروتين الجيدة مثل البيض واللحوم والجبن .