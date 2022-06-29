شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك كحة كورونا.. اعرف أفضل طريقة للنوم لتخفيف السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال المستمر أحد أكثر أعراض كورونا شيوعاً، كما أن السعال قد يستمر حتى بعد التعافى من الفيروس التاجى لأسابيع وشهور، وتوصل الخبراء إلى طرق لمساعدة المرضى على علاج السعال المزعج وأفضل طريقة للنوم لتخفيف الكحة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل طريقة للنوم تساعدك في الحصول على بعض الراحة من السعال

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، فإن أولئك الذين يعانون من سعال مستمر مرتبط بفيروس كورونا، من الأفضل لهم تجنب الاستلقاء على الظهر، حيث يُعتقد أن الاستلقاء على الظهر يمكن أن يتسبب في تراكم المخاط في حلقك، مما قد يؤدي إلى السعال.

ويوصي الأطباء أيضاً من يعانون من السعال بالاستلقاء على جانبهم أثناء النوم أو الجلوس في وضع مستقيم عندما لا يكونون نائمين على السرير.طريقة أخرى للنوم هي وضع وسادتين لرفع رأسك ورقبتك لأعلى قليلًا.

وتوصي هيئة الصحة البريطانية NHS، أنه "للمساعدة في تخفيف السعال، حاول تناول ملعقة صغيرة من العسل ولكن لا تعطي العسل للأطفال أقل من سن 12 شهرًا إذا لم يساعد ذلك، يمكنك الاتصال بالطبيب للحصول على المشورة."

بمرور الوقت، يمكن أن يتطور السعال إلى دورة، حيث يتسبب السعال المفرط في حدوث تهيج والتهاب، مما يؤدي إلى تفاقم السعال.

في حالة استمرار السعال، يجب طلب نصيحة الطبيب، لأنه إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وأكثر من ذلك.

الأعراض الشائعة المصاحبة لسعال كورونا

إلى جانب سعال الفيروس التاجي، قد يعاني الشخص أيضًا من مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك:

- التهاب الحلق

- حُمى

- سيلان الأنف

- آلام الجسم والمفاصل

- إعياء وتعب