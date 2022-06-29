شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تكتسب النساء فوق سن الأربعين الوزن وماذا يمكن فعله لفقدانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي بصورة سليمة خاصة للنساء في بداية الـ عقد الرابع من العمر، هي واحدة من أصعب المهام التي يجب تحقيقها، حيث إن زيادة كتلة العضلات تميل إلى أن تصبح أقل، وتحرق سعرات حرارية أقل.

يتسبب هذا التقلب الهرموني في سلسلة من التغييرات - من زيادة كثافة العظام وكتلة العضلات الهزيلة إلى الدافع الجنسي المنخفض والتقلبات المزاجية الشديدة، ولكن على الرغم من أن سن اليأس يبطئ عملية التمثيل الغذائي، لكن هذا لا يعني أنها مهمة مستحيلة التحقيق.

ما سر خسارة الوزن بعد سن الأربعين؟

لبدء فقدان وزن صحي، يجب أن تركز بشكل أساسي على خيارات نمط الحياة التي على عكس البيولوجيا هي تحت سيطرتك تمامًا، وفقا لموقع " healthshots"، فيما يلي بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعدك على القيام بذلك:

تناولى نظامًا غذائيًا صحيًا:

الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقًا لخبراء الصحة، فهي غنية بالألياف وتساعد في الحفاظ على التحكم في الجزء أيضًا.

لا تتخطى وجبة افطار:

خاصة أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون والألياف والدهون النباتية هي أفضل خيار للحد من الجوع والرغبة الشديدة طوال اليوم.

انتبهى لوجبة عشاء:

من الأخطاء أن تناول الطعام في الليل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. ومع ذلك، فإن الأمر يتعلق أكثر بما تأكله، قومى بإحضار سلطة صحية أو حساء لاستهلاك عدد معتدل من السعرات الحرارية، تأكدى من تناول كميات أصغر وتتبعى السعرات الحرارية باستخدام تطبيق الطعام أو دفتر اليوميات.

التركيز على الوجبات الصحية:

بدلًا من القلي ، جربى الخبز أو الشواء مما يجعل الأطباق شهية ونكهة.

خصصى وقتا لممارسة الرياضة

تميل معظم النساء فوق سن الأربعين إلى إهمال هذا الجانب من الحياة، والانشغال بالأطفال والعمل والحياة الاجتماعية، بغض النظر عن أي شيء ، خذى وقتًا لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا للحفاظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي.