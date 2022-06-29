شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: أعراض كورونا طويل الأمد تصيب الأطفال أيضا.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كورونا طويل المدى من المضاعفات التي يعاني منها الشخص بعد اختباره سلبياً لعدوى الفيروس التاجي، وهو ما ينطبق على الأطفال أيضا وفقا لدراسة أمريكية، فحتى الأطفال الذين تعافوا من كورونا يمكن أن يعانوا من هذه الأعراض المزمنة، لكن ما هي مدة بقاء هذه الأعراض؟

كورونا الطويل عند الأطفال

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Child & Adolescent Health ، كشف الخبراء أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يعانوا من أعراض طويلة للفيروس، والتي تستمر لمدة شهرين على الأقل.

أعراض مرض كورونا طويل الأمد عند الأطفال

تقلب المزاج

طفح جلدي

ألم المعدة

صعوبة في التذكر أو التركيز

التعب الشديد

الأرق

البرد المستمر

السعال

ضباب الدماغ

فقدان حاسة الشم والتذوق